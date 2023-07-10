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漢光39號演習月底登場 主戰場在北台

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國軍漢光卅九號演習實兵操演本月下旬將陸續登場，擔任防衛軍的陸軍關渡指揮部，積極在當地部署各式灘岸阻絕設施。記者洪哲政／攝影
國軍漢光卅九號演習實兵操演本月下旬將陸續登場，擔任防衛軍的陸軍關渡指揮部，積極在當地部署各式灘岸阻絕設施。記者洪哲政／攝影

國軍漢光卅九號演習實兵操演本月下旬陸續登場，主戰場將在北台第三作戰區實施，軍方規畫讓蔡總統視導國家關鍵基礎設施防護科目演練，由後備一○九旅後備部隊固守桃園煉油廠，反制敵軍入侵；海軍陸戰隊兩棲登陸舟波則規畫首度於八里挖子尾海岸實施，配合作戰區推演淡水河口反擊作戰，挖子尾據點因應操演近期升級兵火力部署，進行戰場經營，展現要塞戰備模式，完成繁複灘岸阻絕部署。

國防部將在本周說明漢光實兵操演科目，據了解，北部作戰區將有淡水河反擊作戰、台北港奪控港口作戰、桃園國際機場反空機降、桃園煉油廠國家關鍵基礎設施防護科目等重點演練項目，將於本月廿六、廿七日陸續實施。

中共近期對台實施認知作戰，將軍民協調許久的桃園國際機場反空機降操演，誣指為所謂「逃亡」彩排，謠言雖屬無稽，但為免引發不當聯想，廿六日軍方捨棄桃機操演，改規畫蔡總統前往桃園煉油廠，視導一○九旅實施國家關鍵基礎設施防護科目演練。

國軍漢光卅九號演習實兵操演本月下旬將陸續登場，北台第三作戰區廿七日將在新北八里挖子尾海岸實施淡水河口反擊作戰與台北港奪控港口操演。砲車、雷達車與防空飛彈車已提前進駐陸軍八里挖子尾據點。記者洪哲政／攝影
國軍漢光卅九號演習實兵操演本月下旬將陸續登場，北台第三作戰區廿七日將在新北八里挖子尾海岸實施淡水河口反擊作戰與台北港奪控港口操演。砲車、雷達車與防空飛彈車已提前進駐陸軍八里挖子尾據點。記者洪哲政／攝影

淡水河口近日清晨傳來震爆聲，煙塵升入空中，引起民眾關注，陸軍在八里一帶灘岸模擬轟炸，實施操演預習。

據了解，本屆漢光實兵再度以淡水河口反擊操演驗證作戰區指揮三軍的效能，海軍陸戰隊原規畫在桃園竹圍漁港海灘實施兩棲登陸，改於廿七日由ＡＡＶ7兩棲突擊車群擔任攻擊軍在八里挖子尾實施搶灘，作戰區已完成灘岸阻絕工程，據點強化隱蔽與兵火力部署，並建設供發揚火力的壕溝地堡，參演擔任防衛軍的ＣＭ34砲車、蜂眼野戰防空雷達與復仇者防空飛彈都提前進駐。

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