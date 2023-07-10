漢光39號演習月底登場 主戰場在北台

國軍漢光39號演習實兵操演將在本月下旬大規模展開，新北八里與淡水居民近日都曾在清晨耳聞台北港所在河口地區出現爆炸巨響，煙塵蔽天，還有攻擊直升機凌空，揭露這個地帶將有大規模軍事操演。本報率先考察淡水河口反擊作戰的關鍵戰場「八里挖子尾海岸」，觀察軍方近期為即將而來的操演在當地動員大批工兵所建構的戰場場景與堪稱「豪華」的防禦工事。

2023-07-10 00:34