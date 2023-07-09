國防部：美促我研發生物戰劑傳聞並非事實
國防部今天表示，我國曾簽署「禁止發展、製造、儲存、取得或保有生物及毒素武器並避免其可能引發之毀滅公約」，有關美國「敦促我研發生物戰劑」等傳聞，並非事實。
針對有報導披露軍醫局預醫所研發生物戰劑，國防部表示，預防醫學研究所的任務，以執行傳染性疾病的病原偵檢、防護及治療為主；同時研發偵檢生物戰劑的試劑，以強化生物戰劑防衛偵檢能力，相關報導並非事實。
國防部表示，國軍核生化作戰整備，均以防護能量為發展主軸。預醫所「生物安全第四級實驗室」建置目的，是針對傳染性疾病的病原進行偵測、防護及治療。因應近年新興及高致病性病原疫情興起，軍醫局刻正規畫建置新一代符合生物安全的研發處所，以強化生物戰防護及傳染性疾病預防工作。
國防部稱，我國曾簽署「禁止發展、製造、儲存、取得或保有生物及毒素武器並避免其可能引發之毀滅公約」，其後雖因國際政治因素，遭不平等除名於該反生物戰劑公約國外，我國仍將依公約要求，決不發展、製造、儲存、取得或保有用於軍事用途的微生物製劑、其他生物製劑或毒素；有關美國「敦促我研發生物戰劑」等傳聞均非事實。
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