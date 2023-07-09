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特勤安維8號任務下月兵推 候選人掃街車具環景錄影性能

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
過去特勤安維任務總統候選人掃街車。記者洪哲政／攝影
過去特勤安維任務總統候選人掃街車。記者洪哲政／攝影

2024總統大選明年登場，保護候選人人身安全的國安局維安8號任務完成人員徵集。國安高層今天說，這次安維任務除更新槍響偵測器，複數配置無人機阻絕器外，新採購的候選人掃街車，具備防彈性能外，配備360度環景錄影設備。安維任務8月進行實兵演練，堪稱國安局版漢光演習，選舉過程中一旦有意外發生，受影響非僅參選人的家人，整個國家都承受不起。

國安高層表示，負責各參選人維安任務預計編組三加一組，即三組候選人與一個預備組，人力約220人，因民進黨參選人賴清德為現任副總統，可延用原萬里警衛室人力，初步估算人力配置足夠。維安人員7月至9月進行第一階段受訓，10月至11月專精訓練，預計11月上旬舉行安維8號成軍典禮。

國安高層說，安維8號任務已完成人力召集令，80%為有經驗的熟手，國安局特勤中心6月延請已退役有經驗的特勤人員返營，在局長蔡明彥全程與席座談下，與現役幹部餐敘交流，確保經驗傳承。

高層表示，為強化防範，相關單位從三方面著手。兩個月前國安單位曾席開十幾桌，把前副指揮官等有特勤維安經驗的前輩依，照過往職務例如警衛組、後勤組等專長區分，將現任維安人員安排同桌汲取經驗，這些前輩也都感受到國安局的誠意，熱心分享各種樣態跟防範方式。

國安局兩周前跟這些前輩，根據不同狀況，與警政、調查、地方警局兵推，由特勤指揮官國安局長當場抽測；預計8月進行大規模的實兵演練，屆時將動員數百人進行，目的是讓安維作業更平順安全。

國安高層表示，維安要注意樣態分別為組織型與孤狼型犯案，相較組織型，孤狼型沒有案底徵兆，不知道威脅從何而來，更難防範，但維安人員屆時能做的，就是強化防範。

國安高層說，維安單位過往都有槍響偵測器，國安局更新其設備至最新一代，包括擷取槍響來源的速度、拍攝清晰度均大幅提升；防範無人機威脅，更是重中之重，無人機阻絕器均採複數配置，可選擇讓無人機當場迫降或迫降回原起點，造勢會場的空拍機嚴格管制，參選人到場後，不能使用空拍機；掃街車也是全新的，配置有360度錄影設備，選舉過程一旦有意外發生，受影響非僅參選人的家人，整個國家都承受不起。

2024大選 總統大選 國安局

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