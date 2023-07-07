國軍抗彈板遭疑會被射穿 國防部：11日公佈鑑測結果

在台灣即將舉行「漢光39號」實兵演習之際，中國可能正展開一場認知作戰。據台灣國安官員說法，中國自5月起持續透過官媒散播跟台灣或美國軍演有關的假訊息，欲消磨台灣軍民士氣，迫其接受中國對台主權。其中有些未經證實的報導指，台灣總統蔡英文制定了...

2023-07-07 17:29