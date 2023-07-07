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國軍抗彈板遭疑會被射穿 國防部：11日公佈鑑測結果
針對外界關心國軍抗彈板安全疑慮相關議題，國防部今晚表示，將結合7月11日例行記者會，公開說明國軍抗彈板鑑測方式、提供歷年鑑測存證影片；並於年度漢光演習實兵操演前，公開展示鑑測過程與結果，以昭公信。
國防部說明，軍備局205廠產製抗彈板，曾於民國105年送美國切斯比克實驗室，依NIJ Ⅲ級標準測試合格，符合國際標準。後續批次量產產品，由通過全國認證基金會(TAF)認證、與國際實驗室同等級之規格鑑測中心執行測試，合格後始撥發官兵使用。
對於國人關心抗彈板等裝備防護能力，並投入相關討論，國防部表示敬佩，也期待更多國人繼續關心國防、提出建議。
國防部強調，因應新式單兵武器效能，軍備局已計畫開發新型輕量化IV級抗彈板、提升抗彈能力，籲請國人支持。
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