試圖影響2024大選…漢光演習前假訊息氾濫 台灣憂大陸認知作戰

在台灣即將舉行「漢光39號」實兵演習之際，中國可能正展開一場認知作戰。據台灣國安官員說法，中國自5月起持續透過官媒散播跟台灣或美國軍演有關的假訊息，欲消磨台灣軍民士氣，迫其接受中國對台主權。其中有些未經證實的報導指，台灣總統蔡英文制定了「逃亡計劃」，若兩岸開戰她將逃離台灣。

「他們想把漢光演習描繪成逃生計劃的演練。」路透社週五（7月7日）引述不願具名的台灣國安人士，稱至少10幾篇新聞報導聲稱蔡英文欲藉演習進行「逃命彩排」，或者為美國公民演練撤僑狀況。台灣官員認為，北京此舉目的是製造恐慌、削弱公眾對台灣領導階層的信任。

北京對台「大外宣」？

今年台灣的漢光演習分為2階段，分別是5月的兵推和7月底的實兵演練，7月初陸續舉行飛彈、直升機實彈射擊、多管火箭等裝備的操演。據台灣中央社6月的報導，軍方證實這次漢光演習將首度在民用的桃園機場進行反空機降操演，期間機場將暫時禁航。

DW記者7日透過百度搜尋「漢光演習」，絕大多數搜尋結果是負面消息，例如中國官媒《環球時報》5月的報導引述專家評論，主張：「漢光兵推無論怎麼推都是一盤死局。美軍現在是『觀棋不語』，未來恐怕會『見死不救』。」微博上也有未經證實的消息指，這次演習用到了桃園機場，是受到美國施壓；還有說法聲稱，民用機場更方便蔡英文「出逃」。

5月底，香港《南華早報》等媒體曾引用中國中北大學的兵推報告，稱解放軍能以24枚高超音速反艦飛彈，擊沉美國的福特號核動力航空母艦打擊群。中央社週五報導了台灣國安人士的分析，批評該報告正是「大外宣標準案例」。

假訊息攻勢影響台灣大選

台灣國安人士指出，每年漢光演習之際，中國都會對台進行假訊息攻勢，但今年格外明顯，意在進一步影響明年1月的台灣總統大選。

據《上報》總結，台灣認為這類假訊息通常是由中國涉台與統戰部門製造出來，透過網路自媒體和官媒宣傳，再被轉載、擴散到台媒和港媒。路透社指出，北京的假訊息攻勢由國台辦等政府單位執行，並由中共中央對台工作領導小組監督，該小組組長即為中共中央總書記、中國國家主席習近平。

針對中國的假訊息與認知作戰，台灣陸委會回應路透社，稱中國一直試圖損害台灣政府的威信，藉此「分化台灣社會，削弱國際社會對台灣的支持」，而台灣將立即澄清虛假訊息，並且「用具體行動展現捍衛自己的決心」。中國國台辦、美國在台協會皆未回應置評請求。

除了假訊息之外，台灣也對其他的「滲透」方式表示憂慮。路透社6月的獨家報導稱，台灣政府認為中國會透過微信平台非法資助親中候選人，或提供台灣的村裡長或地方頭人免費到中國旅遊的機會，藉此影響投票決定。

（綜合報導）

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