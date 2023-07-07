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網紅實測「國軍防彈板被射穿」 立委籲公開檢測化解國人疑慮

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君呼籲國防部公開檢測防彈板安全性，化解國人對防彈背心安全疑慮。圖／立委馬文君提供
立委馬文君呼籲國防部公開檢測防彈板安全性，化解國人對防彈背心安全疑慮。圖／立委馬文君提供

網紅「山姆小叔」在美國實測國軍III級抗彈板，結果顯示，在北約規格子彈的正面打擊下，幾乎全數穿透，引起國人質疑防彈背心防彈效果。立委馬文君說，國防部應公開檢測抗彈板，若能過關就還國防部清白，否則不容許劣質裝備，威脅國軍弟兄安全。

馬文說，對網紅測試抗彈板，國防部表示，抗彈板屬管制軍品，將依法追究法律責任。她不反對國防部偵辦外洩軍品，但國防部更應該面對的，是社會大眾對國防裝備的合理質疑。

去年，立委陳椒華質疑國軍頭盔安全有疑慮時，國防部選擇將相關裝備送往國外知名實驗室檢驗，以昭公信；這次國防部喊著要提告，非常怪異，怎麼上次就把裝備送往第三方公證單位測試，這次就不選擇這樣做呢？

若影片中的抗彈板確實是國軍正在用的裝備，防彈背心竟沒有防彈效果，難不成又一樁貪汙弊案？若連裝備都無法保護國軍弟兄，要怎麼讓軍人保家衛國？

她要求國防部自清，最乾脆的方式就是直球對決，在媒體與第三方公證單位見證下，隨機抽取部隊的防彈版，在合格的靶場進行測試。抗彈板白若能過關，就還給國防部一個清；若否，就去清查是誰讓這些不合格的裝備過關的，不能容許這種劣質裝備，讓國軍弟兄在戰場上白白犧牲。

新北市議員林秉宥對據稱為軍備局205廠生產的抗彈板實彈測試，結果子彈射擊後「幾近穿透」抗彈板。圖／林秉宥臉書。
新北市議員林秉宥對據稱為軍備局205廠生產的抗彈板實彈測試，結果子彈射擊後「幾近穿透」抗彈板。圖／林秉宥臉書。

國防部 國軍 馬文君

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