已具生產30公厘彈藥能力「卻向美採購？」國防部駁高層交辦

美國於6月29日通過對台軍售103億元新台幣「30公厘機砲彈藥」與零附件，但卻傳出軍備局已具備生產30公厘機砲能力，國安高層仍交辦軍方埋單。國防部今天澄清，因第205廠目前廠房興建中，今年至2025年戰備需求暫以外購獲得，預於2026年量產30機砲彈，並非國安高層交辦向美採購。

針對美對台軍售「30公厘機砲彈藥」與零附件案，國防部今天提出三點說明，國防部表示，基於國防自主，軍備局已完成30公厘機砲彈開發，並於去年通過作戰測評，已具備產能。

國防部指出，第205廠配合高市府釋地規劃，目前廠房興建中，今年至2025年戰備需求暫以外購獲得，預於2026年量產30機砲彈。媒體報導「國安高層交辦向美採購」與事實不符。

國防部強調，30公厘機砲彈自製為國防自主重要成效，籲請國人持續支持，展現自我防衛決心。

【中央社／台北7日電】

美國6月底宣布對台軍售30公厘機砲彈藥，有媒體報導質疑是因「國安高層交辦」才外購。國防部今天指出，報導內容與事實不符，軍備局已完成30公厘機砲彈開發，但因第205廠搬遷，2023年至2025年間30公厘機砲彈戰備需求暫以外購獲得，預於2026年量產30機砲彈。

美國政府於美東時間6月29日宣布，就「30公厘機砲彈藥」及「車兵材零附件二號訂單」兩案，總額4億4020萬美元的對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。有媒體報導質疑為何台灣能自製30公厘彈藥，仍需對美採購，並提及是否受到國安高層壓力。

國防部今天發布新聞稿表示，基於國防自主，軍備局已完成30公厘機砲彈開發，並於2022年通過作戰測評，已具備產能。

國防部指出，第205廠配合高市府釋地規劃，目前廠房興建中，2023年至2025年戰備需求暫以外購獲得，預於2026年量產30機砲彈，而媒體報導「國安高層交辦向美採購」與事實不符。

國防部表示，30公厘機砲彈自製為國防自主重要成效，籲請國人持續支持，展現自我防衛決心。