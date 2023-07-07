募兵體位限制放寬 男高152公分可報志願役士兵

國防部日昨預告「志願士兵選訓實施辦法第四條、第八條」修正草案，因應國軍募兵需求，志願士兵身高門檻男女各下降五公分，男女各一百五十二、一百五十公分就合格，兩公尺男女「長人」也都能報考志願役士兵。

國軍為募兵需求，原志願役士兵一般體位限制條件，男性身高須為一百五十八至一百九十五公分，女性則為一百五十五公分至一百八十五公分；修正後男性調整為一百五十二公分至兩百公分，女性則調整為一百五十公分至兩百公分。

身體質量指數（ＢＭＩ）上，原男性要求十七至三十一，相對放寬調整為十六點五至三十二，女性則維持十七至廿六。

國防部解釋，身高調整是為符合用兵實需，參考美日等先進國家志願役軍人身高限制。男性ＢＭＩ調整則是配合今年五月卅日修正發布的「體位區分標準」。

國軍招募士願役士兵入營後，大批士官兵寧願賠錢也要申請提前退伍，去年達三千七百五十六人，若加計被記過汰除三百一十人，總人數高達四千零六十六人。而自請申請提前退伍原因，以生涯規劃、適應不良兩個因素為主，占七十八點四％。

據了解，國軍主戰部隊編現比未達九十％目標仍然嚴重，其中最嚴重的是陸軍，有戰甲砲車的部隊，七成以上都未達標；海軍主戰艦艇更九成以上未達標，陸戰隊、海鋒飛彈大隊、空軍防空暨飛彈指揮部，都有七成以上部隊未達標。

軍方曾因應立法院的要求，國防部曾與退輔會試圖將國軍七百四十三項兵科業務專長，一一應對社會工作的連結，希望創造從軍的誘因，如軍卡駕駛就是普遍能與社會一般工作連結的項目。但這項「軍職轉銜民間職業對照表」及軍職專長作業系統，最後只完成三百卅九項轉銜及對照，另四百零四項軍職專長，兩個部會絞盡腦汁，也想不出對照社會專長的辧法，全案喊停。

國防部分析個人因素申請不適服的原因，生涯規畫中，轉職占廿四點八％最高，要報考公職、到親友公司任職、追求入伍前夢想工作及自行創業等，外面工作較自由；其次則為工作內容與志趣不合占十四點七％，以工作內容不符期待且無法與社會鏈結，不想人生受限軍中。