國軍放寬志願役體格限制 邱臣遠籲國防部說清楚原因

國防部預告「志願士兵選訓實施辦法第4條、第8條」修正草案，內容包括修正男性、女性身高和身體質量指數（BMI）等；民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天表示，國防部應說明調整原因，若是「用人需求」也須說明現階段戰訓需求，及部分身材特別的士兵未來職務、防衛分工。

邱臣遠表示，國防部欲放寬體格限制，未來男性身高152公分，BMI16.5至32能報名志願役，女性身高150公分以上、BMI維持17至26，可報名志願役。但107年國防部將男性志願役士兵身高標準從152公分調整為158公分，女性因部隊嚴整性考量由150公分調整為155公分，現在又要修正男女性志願役報名標準，應說明原因。

邱臣遠指出，全民國防、保家衛國工作多元，例如科技化、資訊化等作戰，較無體格和身材方面的限制，還是有可以擔任志願役的機會，但要先看國防部怎麼規劃。

邱臣遠認為，少子化是志願役兵源不足的大背景，但除了薪資和休假外，關鍵因素是軍中管理、官僚文化問題，若不儘速改正，就算找到再多的人進去，沒多久就又申請退役了。

邱臣遠建議，修改體位區分標準，對國軍整體人力素質勢產生連動影響，不該只是為增加志願役兵源，而是應該為了符合用兵實需調整較為務實。