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男性152cm可報名志願役士兵 國軍招募體格限制大放寬

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部日昨預告「志願士兵選訓實施辦法第4條、第8條」修正草案，為配合憲兵的用人需求，刪除憲兵裸視須在0.6以上、戴近視眼鏡也需在600度以內的視力要求。此外，整體士兵身高限制，也大幅放寬。圖為示意。記者洪哲政／攝影
國防部日昨預告「志願士兵選訓實施辦法第4條、第8條」修正草案，為配合憲兵的用人需求，刪除憲兵裸視須在0.6以上、戴近視眼鏡也需在600度以內的視力要求。此外，整體士兵身高限制，也大幅放寬。圖為示意。記者洪哲政／攝影

國防部日昨預告「志願士兵選訓實施辦法第4條、第8條」修正草案，為配合憲兵的用人需求，刪除憲兵裸視須在0.6以上、戴近視眼鏡也需在600度以內的視力要求。此外，整體士兵身高限制，也大幅放寬。

國軍為募兵需求，志願士兵體位要求進行調整，原一般限制條件，修正前身高男性須為158公分至195公分，女性則為155公分至185公分；修正後男性為152公分至200公分，女性為150公分至200公分。身體質量指數(BMI)上，原男性17至31，調整為16.5至32，女性則維持17至26。

國防部解釋，身高調整是為符合國軍用兵實需，參考美、日等先進國家志願役軍人身高限制。男性BMI調整則是配合今年5月30日修正發布的「體位區分標準」將男性BMI「17至31」調整為「16.5至32」。

而原扁平足足弓角大於168度不得報考的限制條件，則回歸體位區分標準常備役體位的合格基準，報名限制條件加以刪除。

國防部表示，貧血不得報考的標準，修正前男性血色素未達12gm/dL，女性血色素未達11.5gm/dL，不得報考，修訂後則為男性血色素未達13gm/dL，女性血色素未達12gm/dL。國防部說，這是配合新版的「體位區分標準」，遺傳性貧血經診斷確定，血色素13gm/dL以上者，為常備役體位，又依據世界衛生組織(WHO)的定義，貧血是指男性血色素小於13gm/dL，女性小於12gm/dL。

國防部同時表示，配合憲兵的用人需求，因此修正現行規定女性身高條件，原女性身高要求156公分至185公分，調整至155公分至185公分，放寬1公分。

此外，考量國內電子產品使用盛行、國人高度近視比例遞增，並參考警察、情報人員及其他軍種視力基準，放寬憲兵體檢視力基準，刪除現行「兩眼裸視視力或最佳矯正視力達0.6以上，且兩眼配鏡度數(屈光度加二分之一散光屈光度)均在六屈光度（600度）以內」的限制規定。

此外，按辦法中尚未履行兵役義務或已服補充兵役或替代役的人員，基礎訓練期間薪給、主副食是「準用常備兵役二等兵」，合一年期義務役役男薪給調整為1萬130元，志願士兵基礎訓練期間的薪給同步修訂準用常備兵「現役」二等兵。

國防部 志願役 憲兵 視力

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