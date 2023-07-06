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國安局長稱台灣無兵凶戰危 台灣基進：現在要積極備戰

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國安局長蔡明彥（左）昨天受訪表示，中共要對台發動戰爭，能力還不夠。圖／聯合報系資料照片
國安局長蔡明彥（左）昨天受訪表示，中共要對台發動戰爭，能力還不夠。圖／聯合報系資料照片

國安局長蔡明彥昨天說，中共發動戰爭能力不足，台灣現在沒有兵凶戰危，台灣基進黨主席王興煥今天表示，此刻中國正在加強軍事能力，國安局應該有所意識，長期的建軍備戰仍然不可鬆懈，現在就是強化國防積極備戰的重要時候。

台灣基進今天發布新聞稿指出，蔡明彥昨天接受節目專訪指稱，中共要發動台海戰爭，目前能力還不夠，成本非常高，客觀環境來看，發生可能性不高，「現在台海沒有兵凶戰危，討論戰爭和平是人為塑造出來的氣氛討論，客觀環境上，沒有中國要即刻武力犯台的事實」。

王興煥表示，包括美國、歐盟等軍事戰略智庫，近年不斷提出各種版本的嚴重警告與呼籲，從今年開始到2035年間，恐怕皆是中國隨時發動戰爭的時間，然而蔡明彥卻說「此時此刻沒有全面戰爭的立即風險」。

王興煥認為，國安局應該有所意識，此刻中國正在加強軍事能力，因此台灣無論國軍或民間，長期的建軍備戰仍然不可鬆懈。

王興煥說明，中國不斷利用演習、訓練各種名義，在台海周邊進行海空繞島演訓，導致海、空軍必須犧牲戰備與訓練時間，疲於監控與驅趕，中國對台統戰與資訊認知作戰的手法日新月異，「共軍雖無立即犯台危險，但眼看共軍頻繁操演至此，絲毫不能沒有持續備戰的警戒心理。」

王興煥提醒，從過往二次世界大戰時的納粹德國，再到烏俄戰爭的俄羅斯總統普丁，歷史在在證明，獨裁者主觀判斷的非理性與不可測，往往是引發人類社會重大爭端與戰火紛擾的起源與禍根。

王興煥表示，中國國家主席習近平作為中國史上最集權的領導者，「我們不能輕忽其獨裁決策背後的不理性因素。」

王興煥強調，即便局勢沒有兵凶戰危，但是中國軍力日強，以去年的兩岸國防預算相比，中國的國防預算是台灣11倍有餘，無論軍事武器的精進研發、國軍戰鬥人員的培育與訓練，還是因應戰爭的軍務組織調整，在2035年中國設定的統一目標前，台灣國防與人民心防不能鬆懈。

王興煥說，大選在即，政府有意強調目前台海並無戰爭立即危險，以安定民心，這點他能夠理解，但是安定民心最好的方式是強化國防、填補國安漏洞與加強民眾心防，有周全的防衛準備與強悍的自我防衛意志，台灣民主才能存續且正常行使。

王興煥認為，討論戰爭與和平的確可能是中國及其代理人刻意塑造的氣氛，目的是要恫嚇台灣，導引台灣民意選擇容易受中國操控、遇事輕易屈服的候選人，台灣人民應該不受恫嚇、慎思明辨，選擇有能力領導台灣捍衛自由民主生活方式的候選人。

王興煥強調，台灣基進不接受「目前不需要討論戰爭與和平」的想法，而是應該採取「認真面對戰爭」的積極態度，雖然中國目前尚未具備發動全面侵台戰爭的能力，然而現在就是強化國防積極備戰的重要時候。

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