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國軍漢光實兵 航特部黑鷹直升機今首降桃機熟悉航線

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍航特部所屬1架UH-60M黑鷹直升機，今天降落在桃園國際機場跑道，為本月下旬的漢光實兵反空機降操演進行首次航線熟悉。圖為示意。圖/讀者提供
陸軍航特部所屬1架UH-60M黑鷹直升機，今天降落在桃園國際機場跑道，為本月下旬的漢光實兵反空機降操演進行首次航線熟悉。圖為示意。圖/讀者提供

陸軍航特部所屬1架UH-60M黑鷹直升機，今（4）日上午在一架AH-64E直升機掩護下，罕見降落在桃園國際機場跑道，為本月下旬的漢光實兵反空機降操演進行首次航線熟悉。

國軍漢光39號演習實兵操演，將於本月26日在桃園國際機場首度實施反空降反機降科目，屆時將有特戰部隊擔任攻擊軍以機降方式模擬奪佔機場，軍方今天首度熟悉航線，桃機按飛航通報管制周邊空域。

航特部今天證實這項行動，表示航機純粹熟悉航線，順利實施，暫未執行任何操演科目。

民航局發布桃機周邊空域空域管制時間，包括7月12、19、26日上午9時30分至10時10分；13、20、27日上午10時5分至10時45分；4至6日、10、12上午9時30分至10時10分。軍方在桃機的操演，包含台北港防衛戰，採一加一兩天制，其中12、13日，19、20日為地空兵力整合的預演；26、27日則為正式全兵力操演日。

桃機 機場 航線

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