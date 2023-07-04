台船：潛艦國造原型艦設計獲國外技協審認 没有仿製

台船今天表示，潛艦國造原型艦較現役劍龍級潛艦，增加潛深、能匿蹤，且擁有更佳的操縱性能，將配備美軍現用MK-48魚雷，完全由國人設計，並經國外技協審認，没有抄襲或仿製。

外界質疑潛艦國造案仿製現役劍龍級潛艦，涉及他國智慧財產權疑慮，擔任潛艦國造案主合約商的台船公司表示，為符合海軍未來作戰需求，已採用全新設計，主要包含低噪音設計的線形與螺槳，配製X型舵翼，擁有更佳的操縱與運動性能，而且相關的阻力、噪音與運動性能皆已經過國外專業水槽的驗證與確認。

台船進一步表示，現役劍龍級潛艦已超過35年，因消失性商源，各項裝備已無法獲得，必須採用全新設計。亦絕非任意購置一般船舶裝備可以充數，必須經特規設計以通過深海高壓環境的要求與爆震試驗。

台船表示，為因應未來台海作戰環境，提升作戰性能需求，潛艦國造原型艦增加潛深，各項材料與耐壓裝備、結構強度均能符合現代化作戰要求；同時有低噪音的流線設計，達到匿蹤效果。並採用高操縱與運動性能的X舵設計，擁有更佳的操縱性能。將配備美軍現用MK-48魚雷。

台船表示，原型艦各主要系統設計，採用現代自動化的電控與整合電腦監控系統。全案全新設計成果，已由國外技協審認水下安全保證機制，確保安全。另已經過國外技協與海軍國外技協顧問、確認所有設計皆符合規範。開工前，先期完成試製船段，並以實際魚雷爆炸的震波驗證，確認結構強度與施工建造技術，並經技協認證符合規範。

台船表示，國造潛艦完全由國人設計，技協審認，絕無抄襲或仿製。台船採用國內、外當前先進裝備及相關物料，匯聚國內中科院暨各先進產學研單位之能量，歷經相當多年的投入、試驗、構型研改與設計優化，並由台船建立設計與建造能量。台船公司潛艦工作團隊將全力以赴，為國家安全提供最大的防衛戰力。