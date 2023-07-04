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警大警專成功嶺服役結訓 役政署勉輔助軍事勤務新使命

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
役政署署長沈哲芳與國防部支援軍職幹部合影。圖／役政署提供
役政署署長沈哲芳與國防部支援軍職幹部合影。圖／役政署提供

內政部役政署長沈哲芳今主持替代役第245梯次基礎訓練結訓典禮時表示，因應全民國防兵力結構調整，今年起在基礎訓練期間新增打靶射擊訓練、全民防衛動員及民防課程，賦增替代役輔助軍事勤務新使命，服役時應熟練戰時勤務，讓役男除平時擁有協助災害搶救、醫療救護的能力，戰時也能支援軍事勤務。

本梯次為警大及警專畢業生的專列梯次，沈哲芳勉勵結訓役男，在成功嶺完成替代役基礎訓練後，馬上就要進入社會擔任維護治安、保護人民的角色，要不畏艱難，在治安工作崗位上盡心盡力，為社會奉獻所長。

依據「替代役實施條例」規定，警校生畢業尚未履行兵役義務的役齡男子，須接受替代役基礎訓練。役政署表示，警校生役男結訓後雖不用擔任替代役勤務，但完成替代役基礎訓練後，將分發至警政、消防、移民、海巡及矯正機關，投入為民服務工作，都是替代役力量的擴張與延伸。

沈哲芳表示，為全面提升役男役男助己救人的能力，役政署從2020年第209梯次基礎訓練開始，擴大協助全體受訓役男，於訓練期間接受40小時初級救護技術員（EMT1)課程，並取得證照，迄今已培育3萬2174位合格EMT1救護員，可說是全國最大宗的EMT1培育搖籃。

沈哲芳表示，感謝國防部每年支援軍職幹部會同內政部圓滿遂行替代役基礎訓練，替代役為兵役一種，因應全民國防兵力結構調整，役政署今年起在基礎訓練期間新增打靶射擊訓練、全民防衛動員及民防課程，賦增替代役輔助軍事勤務新使命，服役時應熟練戰時勤務，讓役男除了平時擁有協助災害搶救、醫療救護的能力，戰時也能支援軍事勤務，共同為國家安全盡一份心力。

役男 民防 兵役

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