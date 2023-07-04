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神弓操演 驗證刺針飛彈防空能力

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
神弓操演安排雙聯裝刺針防空飛彈發射器對空中靶彈及靶機目標射擊，刺針飛彈命中靶機。記者曾原信／攝影
神弓操演安排雙聯裝刺針防空飛彈發射器對空中靶彈及靶機目標射擊，刺針飛彈命中靶機。記者曾原信／攝影

國軍接連兩天於屏東舉行天馬、神弓操演，其中神弓操演於九棚沙漠岸邊進行，驗證刺針防空飛彈防空效力，此次共進行雙聯裝刺針飛彈以及車載版本的復仇者防空飛彈系統兩種模式，射擊空中靶彈及靶機，上場操作之士兵皆為第一次實彈射擊，也驗收訓練成果。

刺針飛彈為國軍重要野戰防空利器，具備射後不理功能，射手在追瞄到目標後，飛彈採紅外線熱追蹤及紫外線物體追蹤自動擊向目標，刺針飛彈運用場域靈活，可由單兵肩扛操作，也能使用雙聯裝發射器，也能搭配復仇者防空飛彈系統使用。

神弓操演安排雙聯裝刺針防空飛彈發射器對空中靶彈及靶機目標射擊，刺針飛彈具備射後不理特性，射手追瞄發射後由飛彈自主朝目標飛去。記者曾原信／攝影
神弓操演安排雙聯裝刺針防空飛彈發射器對空中靶彈及靶機目標射擊，刺針飛彈具備射後不理特性，射手追瞄發射後由飛彈自主朝目標飛去。記者曾原信／攝影
神弓操演展示復仇者飛彈發射車朝目標射擊，復仇者防空飛彈系統搭載刺針飛彈，提供地面部隊野戰防空需求。記者曾原信／攝影
神弓操演展示復仇者飛彈發射車朝目標射擊，復仇者防空飛彈系統搭載刺針飛彈，提供地面部隊野戰防空需求。記者曾原信／攝影
神弓操演安排雙聯裝刺針防空飛彈發射器（右邊二陣地）對空中靶彈及靶機目標射擊，射擊士兵為首度上陣。記者曾原信／攝影
神弓操演安排雙聯裝刺針防空飛彈發射器（右邊二陣地）對空中靶彈及靶機目標射擊，射擊士兵為首度上陣。記者曾原信／攝影
神弓操演展示兩種刺針防空飛彈發射模式，車載復仇者系統（左二陣地），以及雙聯裝模式（右二陣地），圖中為復仇者飛彈車朝目標開口。記者曾原信／攝影
神弓操演展示兩種刺針防空飛彈發射模式，車載復仇者系統（左二陣地），以及雙聯裝模式（右二陣地），圖中為復仇者飛彈車朝目標開口。記者曾原信／攝影
由於靶機目標較戰場上敵方飛行目標還小，操控刺針飛彈追瞄並破壞靶彈，難度更高，圖為刺針飛彈未直接命中靶機，但陸軍表示若為戰場真實環境，目標仍可被破壞。記者曾原信／攝影
由於靶機目標較戰場上敵方飛行目標還小，操控刺針飛彈追瞄並破壞靶彈，難度更高，圖為刺針飛彈未直接命中靶機，但陸軍表示若為戰場真實環境，目標仍可被破壞。記者曾原信／攝影
由於靶彈目標較戰場上敵方飛行目標還小，操控刺針飛彈追瞄並破壞靶彈，難度更高，圖為刺針飛彈破壞靶彈前瞬間。記者曾原信／攝影
由於靶彈目標較戰場上敵方飛行目標還小，操控刺針飛彈追瞄並破壞靶彈，難度更高，圖為刺針飛彈破壞靶彈前瞬間。記者曾原信／攝影
神弓操演安排雙聯裝刺針防空飛彈發射器對空中靶彈及靶機目標射擊，刺針飛彈命中靶彈。記者曾原信／攝影
神弓操演安排雙聯裝刺針防空飛彈發射器對空中靶彈及靶機目標射擊，刺針飛彈命中靶彈。記者曾原信／攝影

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