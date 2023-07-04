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共軍大批機艦又擾台 國防部喊話：挑釁無益區域安全

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中共轟六轟炸機。圖／國防部
中共轟六轟炸機。圖／國防部

國防部今天表示，共軍今天又有大批機艦在台海周邊活動，其中9架次共機逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南空域。國防部說，任何可能帶來衝擊的挑釁行為，都無益區域安全。

國軍正在屏東一帶實施天馬、神弓、雷霆、神鷹等各類空地短程飛彈、火箭彈實彈操演。

國防部表示，自今天8時許，陸續偵獲中共殲-10、殲-11、殲-16、蘇愷-30、轟-6、運-8反潛機等各型機計24架次出海活動，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域9架次；另共艦4艘配合執行聯合戰備警巡。

國防部說，國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握共軍動態，檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

國防部指出，維持區域安全穩定，是區域各方的共同責任；國際社會有高度共識，任何可能帶來衝擊的挑釁行為，都無益於區域安全。

國防部 飛彈 海峽中線 共機擾台

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