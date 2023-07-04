聽新聞
test
0:00 / 0:00
共軍大批機艦又擾台 國防部喊話：挑釁無益區域安全
國防部今天表示，共軍今天又有大批機艦在台海周邊活動，其中9架次共機逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南空域。國防部說，任何可能帶來衝擊的挑釁行為，都無益區域安全。
國軍正在屏東一帶實施天馬、神弓、雷霆、神鷹等各類空地短程飛彈、火箭彈實彈操演。
國防部表示，自今天8時許，陸續偵獲中共殲-10、殲-11、殲-16、蘇愷-30、轟-6、運-8反潛機等各型機計24架次出海活動，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域9架次；另共艦4艘配合執行聯合戰備警巡。
國防部說，國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握共軍動態，檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。
國防部指出，維持區域安全穩定，是區域各方的共同責任；國際社會有高度共識，任何可能帶來衝擊的挑釁行為，都無益於區域安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言