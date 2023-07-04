共軍大批機艦又擾台 國防部喊話：挑釁無益區域安全

6月29日晚間，國防部突然宣布，將於次日在忠烈祠舉行「雲南反共救國軍入祀典禮」，却未多作說明。第二天下午，台北上空落下超大豪雨，三軍儀隊捧著靈位，在傾盆雨勢中走入忠烈祠，畫面十分震撼，立刻成為新聞網站與社群的焦點。許多當初低估活動，未派攝影記者採訪的媒體，只能徒呼負負。 在台灣，因「異域」小說與電影，以及當年「送炭到泰北」等運動，泰緬邊境孤軍的故事，多數民眾都曾有所聞。然而在當今綠色執政，努力與「中國」劃清界線的時局下，為何國防部舉辦這場不大合時宜的典禮？又為何先前極度低調，完全不願張揚？這背後的故事是什麼，過程還有哪些不可思議的靈異事件？聯合報專訪促成本案的立委吳斯懷，為讀者從頭道來。

2023-07-04 07:30