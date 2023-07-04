時代的眼淚 國防部公告國民兵役走入歷史

國防部昨(3)日公告「預告廢止『兵役法修正施行前補充兵及國民兵管理運用辦法』」，國民兵役走入歷史。

國防部表示，「兵役法修正施行前補充兵及國民兵管理運用辦法」是依據兵役法第50條規定訂定。但因兵役法於民國89年2月2日修正刪除國民兵役，且89年2月3日兵役法修正施行前的補充兵及已訓或待訓國民兵人員，都已超過除役年齡，依中央法規標準法第21條第2款規定，法規規定的事項已執行完畢，沒有繼續施行的必要，因此廢止這項辦法。

何謂國民兵？濃縮各縣市兵役處官版資料，簡言之，所謂國民兵是指役男體位未達常備兵役標準，身體檢查時因被判定丙等體位，只需要服時間較短的國民兵即可。而兵役法第17條規定，國民兵區分甲種國民兵，軍事訓練1至3個月、乙種國民兵軍事訓練1個月以內。高雄市長陳其邁曾被披露，因脊椎側彎而服國民兵役。