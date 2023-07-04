快訊

七朵花「仔仔」驚傳死訊！陳喬恩「永遠記得妳」回應了

澎湖4萬1海鮮餐廳不甩高捷 老闆一舉動「嘲諷意味十足」

無差別開火！美國慶日假期費城大規模槍擊案 槍手穿「防彈背心」至少4死4傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時代的眼淚 國防部公告國民兵役走入歷史

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部昨(3)日公告「預告廢止『兵役法修正施行前補充兵及國民兵管理運用辦法』」，國民兵役走入歷史。示意圖／本報資料照
國防部昨(3)日公告「預告廢止『兵役法修正施行前補充兵及國民兵管理運用辦法』」，國民兵役走入歷史。示意圖／本報資料照

國防部昨(3)日公告「預告廢止『兵役法修正施行前補充兵及國民兵管理運用辦法』」，國民兵役走入歷史。

國防部表示，「兵役法修正施行前補充兵及國民兵管理運用辦法」是依據兵役法第50條規定訂定。但因兵役法於民國89年2月2日修正刪除國民兵役，且89年2月3日兵役法修正施行前的補充兵及已訓或待訓國民兵人員，都已超過除役年齡，依中央法規標準法第21條第2款規定，法規規定的事項已執行完畢，沒有繼續施行的必要，因此廢止這項辦法。

何謂國民兵？濃縮各縣市兵役處官版資料，簡言之，所謂國民兵是指役男體位未達常備兵役標準，身體檢查時因被判定丙等體位，只需要服時間較短的國民兵即可。而兵役法第17條規定，國民兵區分甲種國民兵，軍事訓練1至3個月、乙種國民兵軍事訓練1個月以內。高雄市長陳其邁曾被披露，因脊椎側彎而服國民兵役。

兵役 國防部

延伸閱讀

3人聯合賄選像天女散花？彰化一鄉長當選無效之訴結果出爐

高雄鳳山溪又見食品業者非法排汙 環保局重罰

遠亞併公平會延長審議 遠傳：暫不延展合約

台美貿易倡議首批協定惹議 經貿辦：審議方式遵照立院

相關新聞

潛艦國造原型艦下水僅為封殼 專家：不需糾結名詞定義

潛艦國造原型艦預定9月舉行下水儀式，外界質疑僅是封殼。有專家宣稱，下水實質包含全艦結構工程、船段接合工程、殼外裝備工程、...

時代的眼淚 國防部公告國民兵役走入歷史

國防部昨(3)日公告「預告廢止『兵役法修正施行前補充兵及國民兵管理運用辦法』」，國民兵役走入歷史。

等了70年泰北孤軍入祀忠烈祠「老天也垂淚」 低調籌備3年背後原因曝

6月29日晚間，國防部突然宣布，將於次日在忠烈祠舉行「雲南反共救國軍入祀典禮」，却未多作說明。第二天下午，台北上空落下超大豪雨，三軍儀隊捧著靈位，在傾盆雨勢中走入忠烈祠，畫面十分震撼，立刻成為新聞網站與社群的焦點。許多當初低估活動，未派攝影記者採訪的媒體，只能徒呼負負。 在台灣，因「異域」小說與電影，以及當年「送炭到泰北」等運動，泰緬邊境孤軍的故事，多數民眾都曾有所聞。然而在當今綠色執政，努力與「中國」劃清界線的時局下，為何國防部舉辦這場不大合時宜的典禮？又為何先前極度低調，完全不願張揚？這背後的故事是什麼，過程還有哪些不可思議的靈異事件？聯合報專訪促成本案的立委吳斯懷，為讀者從頭道來。

國軍天馬、神弓操演戮力戰訓 因居民抗議而移地實施

國防部表示，國軍「雷霆操演」3日於屏東九鵬基地實施，雷霆2000多管火箭系統實施實彈射擊，彈藥精準覆蓋各距離目標區。

美議員提案邀台參與軍演 國防部：樂觀其成

美議員提國防授權法案修正案，邀國軍參與軍演、設戰備物資。國防部發言人孫立方少將今天表示，自助才人助，國軍官兵會戮力完成相...

拖式飛彈殲敵發揮不對稱戰力 直擊國軍天馬操演

烏克蘭利用拖式飛彈，發揮不對稱戰力抵禦俄國持續進犯。為強化訓練，國軍今天在屏東枋山進行「天馬操演」，實彈射擊車裝拖式飛彈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦