國軍天馬、神弓操演戮力戰訓 因居民抗議而移地實施

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
雷霆2000多管火箭系統實彈射擊。圖/軍聞社
雷霆2000多管火箭系統實彈射擊。圖/軍聞社

國防部表示，國軍「雷霆操演」3日於屏東九鵬基地實施，雷霆2000多管火箭系統實施實彈射擊，彈藥精準覆蓋各距離目標區。

軍方近日陸續在屏東實施天馬、神弓、雷霆操演，進行年度拖式反裝甲飛彈、刺針雙聯裝防空飛彈與雷霆2000多管火箭系統實彈射擊。

天馬操演去年移師屏東滿州鄉港仔村實施，但因為民眾抗爭，今年再度轉移到加祿堂，利用空軍防空訓練中心靶勤隊海灘射擊。參演各部隊均精準命中目標。

據了解，今天舉行的神弓操演，原在車城有滿豐南北陣地可使用，但因民眾抗爭，不使用南陣地，而在北陣地實施。

軍聞社昨日報導表示，國軍「雷霆操演」3日於屏東九鵬基地實施，陸軍所屬雷霆2000多管火箭系統進行實彈射擊，彈藥精準覆蓋各距離目標區，發揚砲兵強大打擊火力。此次操演依想定發射各式火箭模組，由遠而近，模擬實戰狀況，打擊敵船團及登陸兵力，發揮強大殺傷力。

國軍3日執行「天馬操演」任務，展現部隊扎實訓練成果。圖/軍聞社
國軍3日執行「天馬操演」任務，展現部隊扎實訓練成果。圖/軍聞社

屏東 火箭

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