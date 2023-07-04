國軍天馬、神弓操演戮力戰訓 因居民抗議而移地實施

國防部表示，國軍「雷霆操演」3日於屏東九鵬基地實施，雷霆2000多管火箭系統實施實彈射擊，彈藥精準覆蓋各距離目標區。

軍方近日陸續在屏東實施天馬、神弓、雷霆操演，進行年度拖式反裝甲飛彈、刺針雙聯裝防空飛彈與雷霆2000多管火箭系統實彈射擊。

天馬操演去年移師屏東滿州鄉港仔村實施，但因為民眾抗爭，今年再度轉移到加祿堂，利用空軍防空訓練中心靶勤隊海灘射擊。參演各部隊均精準命中目標。

據了解，今天舉行的神弓操演，原在車城有滿豐南北陣地可使用，但因民眾抗爭，不使用南陣地，而在北陣地實施。