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國造潛艦遭質疑封殼當下水 綠委：國際慣例勿酸言詆毀

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
我國潛艦國造第一艘潛艦預計將於9月正式與國人亮相，目前船體正在高雄台船海昌大樓內進行組裝，海昌大樓四周保護嚴密，無法窺探內部廠房設施，重要零組件都經由黃色的伸縮鐵門進出。記者劉學聖／攝影
我國潛艦國造第一艘潛艦預計將於9月正式與國人亮相，目前船體正在高雄台船海昌大樓內進行組裝，海昌大樓四周保護嚴密，無法窺探內部廠房設施，重要零組件都經由黃色的伸縮鐵門進出。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦預訂9月下旬舉行下水典禮，遭質疑只是在水泥地廠房封殼，而非真的到船塢下水，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今天說，潛艦國造過程篳路藍縷，這是依照國際慣例舉行的下水模式，不該用影射方式詆毀，或者是酸言酸語。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，劉世芳表示，蔡英文總統當選後大力推動潛艦國造，過程當然是篳路藍縷，唯有民進黨政府有決心在國防自主，潛艦國造，國機國造下功夫。

劉世芳說，過程中，有很多酸溜溜的話，或者是看不起台灣能力的人，一直不斷地在放話，甚至變成頭條新聞，民進黨團認為會誤導視聽。

民進黨團副幹事長蔡適應指出，潛艦國造的歷史篳路藍縷，從2001年美國前總統小布希同意出售台灣潛艦以來，台灣從潛艦國造，潛艦下水，潛艦成為台灣重要防禦力量，仍然還在努力當中。

蔡適應說，在美國同意潛艦售台以後，當時在國會占多數的國民黨，他們大力杯葛反對，隨後在前總統馬英九擔任總統的8年任內，對於這個案子也是原地踏步，直到2016年蔡總統上任以後才開始推動。

蔡適應表示，政府在2016年公告潛艦國造第一階段的合約設計案，首次編列預算，2017年正式簽署潛艦國造設計及合作備忘錄，2018年美國公告行銷核准證，同意售台相關戰系聲納系統，開始編列新台幣493億元的第二階段原型艦的啟動預算。

蔡適應說，潛艦國造在2019年舉行廠房動土典禮，立法院為此舉行海昌計畫秘密會議，2020年11月潛艦動工，2021年舉行安放龍骨典禮，根據最新的消息，即將在今年9月將舉辦封殼及下水典禮。

蔡適應表示，這是因應整個海軍跟台船相關的合約節點規定，對於國防部及台船的相關人員，能夠縮短預定的進度跟時間，為了台灣國防戰力的安全努力不懈，民進黨團要給國防部、台船公司大力地按個讚。

蔡適應列舉巴西、法國、土耳其、俄羅斯及韓國的潛艦下水儀式照片，說明各國舉行潛艦封殼下水方式不一，台船會依類似方案舉辦儀式。

劉世芳說，今天媒體頭版用批評的方式，質疑潛艦國造封殼、下水是否符合國際慣例，既然潛艦國造、國機國造推動的過程篳路藍縷，這是依照國際慣例舉行的下水模式，外界就不應該有這些閒言閒語。

劉世芳表示，台船公司執行潛艦合約模式，還有國防部接單，接受友盟幫忙都屬於合法，所以如果真的要指控當中有違法違約或違反國際慣例，請把事實端出來，而不是用影射詆毀台灣要推動潛艦國造。

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