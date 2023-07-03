七月漢光實兵戰場經營 台北港灘岸有戰壕要隘有射口

國軍漢光39號演習實兵科目將在本月展開，26至27日將在台北港至桃園竹圍漁港一線實施桃園國際機場反空機降與海岸線保衛戰攻防，灘頭二線防務俱由後備軍人組成的109後備旅擔綱阻敵任務。第三作戰區近日已陸續展開戰場經營措施，按俄烏戰經驗，除在台北港一帶八里市區要隘設置偽裝良好的街頭射擊工事，並新挖設步戰聯合陣地示範戰壕。

針對台北港防衛作戰，易遭登陸的八里挖子尾海灘、淡水河口與去年相同仍是戰地經營要地，灘頭一線由志願役主戰部隊接戰，灘頭二線八里直至林口火力發電廠，均由步兵一零九旅後備軍人防守，進入市區城鎮後則由新北後備旅接戰。記者考察八里現地模擬戰區，工兵已比照去年漢光構築步戰聯合陣地示範戰壕，四通八達地道通往四個機槍堡，並有口糧、飲水與彈藥補給點；台北港周邊要隘可見融入地景中的射口堡壘，平日往福建平潭海峽號、麗娜輪的售票口走廊，也堆起沙包成為射擊據點。