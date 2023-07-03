新聞眼／壕溝戰阻敵 軍演苦情戲

國軍漢光演習今年的實兵操演，將擴大展示北部從桃園國際機場到台北港整個海岸線的防衛作為，軍方連兩年建構後備軍人須死守壕溝陣地的「印象派」作為，帶有政治宣示意義。但藉此除昭告台灣作好全民動員從事城鎮作戰的準備，另一方面其實也呈現對美軍等盟友對區域衝突處理原則缺乏信心。共軍一旦發兵犯台，國軍必須自力決戰，阻敵登陸。

美國眾議院前議長裴洛西訪台、蔡總統訪美後，國軍歷經共軍兩波大型武嚇，根據共軍發布所謂「全天候台島周邊海空域，組織進行實戰化聯合演訓，進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰」研判，顯見共軍作戰思維並未改變，即台海戰役仍按原「登島戰役進攻」程序實施。

但分析觀察共軍二○二二年環台軍事行動演習時序，未來共軍將壓縮「戰役組織與整備」、「先期作戰階段」時間至七十二小時內，透過精準打擊、海空優勢兵力，奪取台海作戰空間優勢，同時達到反介入目標，以利登島部隊登陸。

在共軍兩度大動作對台實施軍演時，美軍並未比照一九九六年台海危機驗證介入台海的能力，航空母艦俱不在區域內活動，事後僅有零星艦艇航經台灣海峽稍事宣傳，共軍則多次發動機艦繞台、穿越巴士海峽等突破第一島鏈的行動，宣示有能力阻絕美軍勢力介入台海。

俄烏戰爭與台海作戰環境全然不同，國軍面臨實兵操演，卻老是要口號式地向國內外強調借鏡俄烏戰事經驗，解讀起來指的恐是台海若發生戰事，美方比照在俄烏戰爭裡的角色，提供軍事援助，但不派兵參戰。

共軍攻台奪島，一般研判自然循「斬首」觀念，先登陸北台奪下台北港，並機降松山或桃機建立行政下卸基地，因此國軍漢光實兵連續兩年由後備旅在八里重覆演練這項戰壕作戰科目，作為向國際宣示不靠外軍、自力死守國土阻敵登陸的象徵。只是，台灣城鎮、道路設施的制高點多，戰壕現地上方就是臨海的高架橋，原本就是射界無阻、部置火力的戰術地點，國軍卻一定要師法烏克蘭在地面挖戰壕，只能說演習就是戲，戰壕科目是台灣訴說長年面臨共軍武力威脅下的苦情橋段。