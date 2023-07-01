【專家之眼】兵諫、兵變還是兵推？

最近俄羅斯瓦格納集團首領普里格金，發動了反對普亭總統的軍事行動，他自稱這只是兵諫，也就是以武力規勸，但也有媒體稱之為兵變，也就是計畫推翻普亭政權，而第三種可能乃是兵推，也就是突顯矛盾，表面切割，實質合作，虛晃一招，使瓦格納集團成為自走砲，以便普亭收割成果。

其實，所謂的瓦格納傭兵集團，其組成分子多為罪犯，但是軍餉要高出一般俄國正規軍好幾倍，尤其首領普里格金與俄羅斯政府共同分攤，因而得以組成數萬人的規模。由於該集團在烏克蘭的戰果不彰，因而與俄國軍事領導之間產生一些的齟齬，普里格金還多次公開斥責國防部長邵伊谷積欠軍備與彈藥，明顯是要瓦格納集團去送死。

最近，依照西方與俄羅斯媒體的報導，瓦格納集團的士兵曾受到俄國軍隊的炮擊，造成嚴重的死傷，因而導致普里格金率兵直搗莫斯科，途中還擊落了數架俄國戰機，並主張國防部長邵伊古下台，引發了所謂的兵變說。但此一軍事行動在半途就被制止，而普亭也並未秋後算帳，還讓普里格金流亡白俄羅斯，當地政府還提供他軍事基地，以便重整旗鼓。

依照普里格金的說法，這只是兵諫，也就是以武力表達對普亭政府的不滿，尤其是針對國防部長邵伊古，根本沒有推翻普亭的意圖。但是一般而言，兵諫與兵變只是一線之隔，若兵諫順利，獲得響應，立即可以變為兵變，只是此次受到阻止。

但從另一角度觀之，是否這都只是一場戲劇性的兵推，其中以普亭不再追究普里格金的責任，以及讓他流亡白俄羅斯，還在解散後重組最為詭異。依此，若普亭與普里格金劃清界線，以至於新的瓦格納集團成為自走砲，然後甚至攻擊北約國家，而此行動將與俄國無關，是否更可以讓普亭收割成果？因而致使鄰近的北約國家發出警告，認為這比俄軍駐紮白俄更加危險。

由於兵不厭詐，為達目的，不擇手段。尤其俄軍在烏克蘭的戰績不佳，才會有如此鬧劇，西方一些媒體甚至稱普亭已經失敗，這可能只是表面的觀察，日後是否瓦格納集團有那些驚人之舉，確實值得關注。