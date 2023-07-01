聽新聞
test
0:00 / 0:00

美對台軍售 138億元彈藥與零件

聯合報／ 編譯周辰陽、記者林縉明蔡晉宇屈彥辰／綜合報導
拜登上任後第十度批准對台軍售，此次是為補足CM34輪型裝甲車（圖）彈藥需求。記者林澔一／攝影
拜登上任後第十度批准對台軍售，此次是為補足CM34輪型裝甲車（圖）彈藥需求。記者林澔一／攝影

正值中美兩國採取微妙行動穩定雙方關係，美國政府六月二十九日發布最新加強台灣防衛的舉措，計畫出售總價值四點四億美元（折合新台幣約一百三十八億元）的彈藥與零件。國防部表示，這次美對台軍售項目，有助於建構應對中共軍事威脅，可強化防衛韌性，滿足戰演訓任務所需。

這是拜登政府第十度對台軍售，也是今年第二筆軍售案。我總統府發言人林聿禪表示，台灣會持續展現自我防衛的決心、堅定強化全民國防戰力，守護國家安全與利益；並持續與理念相近國家合作，確保台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展。

美國國防安全合作署昨指出，美國國務院已批准向駐美代表處銷售兩批軍售案，其中一件價值三億三二二○萬美元（約新台幣一○三億元），包括卅毫米高爆燃燒曳光彈、多功能彈藥及訓練彈等，另一件價值一億八○○萬美元，包括輪式車輛、武器及其他相關元件的備用與維修零件。

我國防部表示，美國政府已就兩批對台軍售案，進行知會國會程序，可望在一個月後正式生效。美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，其中「卅公厘機砲彈藥」案包含高爆彈、穿甲彈及練習彈等三項彈藥，為囤儲戰備彈藥所需，以維持區域穩定基礎。

據了解，此次美方宣布的軍售，就是為了補足CM34雲豹八輪甲車服役後，對彈藥的大量需求。由於國軍使用Mk44的數量龐大，原本曾傳出將要求引進生產線在台灣製造。但從此次軍售案看來，似乎國軍仍然決定繼續向美國採購。

國民黨立委江啟臣認為，這次軍售宣示意義大，特別選在布林肯訪中後宣布軍售，如要降低美中雙邊緊張，若雙方真有達成默契，不會選擇在這時刻意對外宣布對台軍售，顯然是有做給北京看的意味。

民進黨立委羅致政說，此次軍售代表美方加速加大對台軍援力道，提供戰力庫存，用行動背書對台灣支持。

CM34的鏈砲與美軍A-10攻擊機機砲使用同款彈藥，可對裝甲車造成巨大傷害。圖／美空軍檔案照
CM34的鏈砲與美軍A-10攻擊機機砲使用同款彈藥，可對裝甲車造成巨大傷害。圖／美空軍檔案照

軍售 美國 國防部

延伸閱讀

拜登第10度對台軍售 國台辦警告美國勿「越走越遠」

美對台軍售 陸外交部：停止製造台海局勢新緊張因素

美國宣布對我軍售 總統府感謝

美國務院批准對台軍售138億元 江啟臣：宣示美國顧台

相關新聞

新聞眼／軍備看似壯觀 國防策略卻待商榷

蔡政府上任七年多，美方軍售已達四百億美元之譜，接近陳水扁、馬英九兩任前總統任內的總和。站在軍備提升觀點看似「壯觀」，但從...

美對台軍售 138億元彈藥與零件

正值中美兩國採取微妙行動穩定雙方關係，美國政府六月二十九日發布最新加強台灣防衛的舉措，計畫出售總價值四點四億美元（折合新...

接受美媒專訪 吳釗燮警示：中國機艦逼台恐意外引發戰事

外交部長吳釗燮昨天接受美國「國家廣播公司」專訪指出，中國不斷以機艦逼近台灣領海領空，確有導致軍事衝突風險，歷史顯示戰事可...

國防部購火山布雷系統 邱臣遠：不符國軍「濱海決勝」目標

民眾黨立委邱臣遠今天表示，國防部昨天公告，台美雙方完成簽署採購路上機動布雷系統的「九陣專案」（火山陸上機動佈雷系統），他...

美國宣布對我軍售 總統府感謝

美國政府於美東時間6月29日宣布，就「30公厘機砲彈藥」及「車兵材零附件二號訂單」兩案，總額4億4020萬美元之對台軍售...

終於回家了！等了70年 泰北孤軍英靈入祀圓山忠烈祠

國民黨立委吳斯懷日前與國防部代表等人前往泰國清萊，在美斯樂泰北義民文史館舉行雲南反共救國軍忠魂總牌位安靈及移靈儀式。國防...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦