美對台軍售 138億元彈藥與零件

正值中美兩國採取微妙行動穩定雙方關係，美國政府六月二十九日發布最新加強台灣防衛的舉措，計畫出售總價值四點四億美元（折合新台幣約一百三十八億元）的彈藥與零件。國防部表示，這次美對台軍售項目，有助於建構應對中共軍事威脅，可強化防衛韌性，滿足戰演訓任務所需。

這是拜登政府第十度對台軍售，也是今年第二筆軍售案。我總統府發言人林聿禪表示，台灣會持續展現自我防衛的決心、堅定強化全民國防戰力，守護國家安全與利益；並持續與理念相近國家合作，確保台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展。

美國國防安全合作署昨指出，美國國務院已批准向駐美代表處銷售兩批軍售案，其中一件價值三億三二二○萬美元（約新台幣一○三億元），包括卅毫米高爆燃燒曳光彈、多功能彈藥及訓練彈等，另一件價值一億八○○萬美元，包括輪式車輛、武器及其他相關元件的備用與維修零件。

我國防部表示，美國政府已就兩批對台軍售案，進行知會國會程序，可望在一個月後正式生效。美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，其中「卅公厘機砲彈藥」案包含高爆彈、穿甲彈及練習彈等三項彈藥，為囤儲戰備彈藥所需，以維持區域穩定基礎。

據了解，此次美方宣布的軍售，就是為了補足CM34雲豹八輪甲車服役後，對彈藥的大量需求。由於國軍使用Mk44的數量龐大，原本曾傳出將要求引進生產線在台灣製造。但從此次軍售案看來，似乎國軍仍然決定繼續向美國採購。

國民黨立委江啟臣認為，這次軍售宣示意義大，特別選在布林肯訪中後宣布軍售，如要降低美中雙邊緊張，若雙方真有達成默契，不會選擇在這時刻意對外宣布對台軍售，顯然是有做給北京看的意味。