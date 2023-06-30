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國防部購火山布雷系統 邱臣遠：不符國軍「濱海決勝」目標

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委邱臣遠。圖／聯合報系資料照

民眾黨立委邱臣遠今天表示，國防部昨天公告，台美雙方完成簽署採購路上機動布雷系統的「九陣專案」（火山陸上機動佈雷系統），他感到遺憾，指國防部未優先考慮以萬象水雷取代火山布雷系統。

邱臣遠指出，火山布雷系統屬於「戰防雷」，使用於灘岸，主要摧毀上岸戰車等履帶或輪型車輛，是不對稱戰力中的一種，雖然國防部宣稱只會於戰時布放，且有定時自毀功能，但鑑於過去金門地區使用地雷後遺症的慘痛教訓，各界仍多有疑慮。

邱臣遠表示，據他了解，這次美方出售的火山布雷系統是封存品啟封再檢整後出售給台灣，使用的國家並不多，未來維修或零件整補，也將面臨消失性商源問題。

邱臣遠指出，「地雷」是國軍最後手段，但讓共軍有機會登陸，並不符合國軍「濱海決勝」的目標，早在今年初傳出美國決定出售我國火山地雷後，他就建議國防部，台灣智慧型水雷技術已經逐漸成熟，中共攻打台灣必須以艦隊跨越台灣海峽；萬象水雷是非常好的防衛性武器，不僅可以封鎖航道，還可以阻止中共海軍大規模集結，延緩中共對台攻勢，給予台灣許多反應時間。

邱臣遠呼籲，請國防部加速籌獲無人布雷艇及研發萬象水雷，以達到拒敵軍於海上的目標。此次採購火山布雷系統後，維修或零件整補作業需做好配套措施，避免購買後反而出現麻煩問題。

邱臣遠指出，台灣是人口密集的小島，火山布雷系統屬於美蘇冷戰時代產物，是「非特定人員及載具」殺傷武器，是否符合我國防禦戰略需求的優先選擇，請國防部仍應妥慎評估。

國防部 邱臣遠 布雷系統

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