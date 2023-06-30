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賴清德說義務役不用上戰場 立委質疑賴「誤導大眾」
副總統賴清德最近表示，義務役軍人不會前往海陸空前線戰場。立委馬文君今天表示，國防部早就於專案報告中寫道，「義務役男優先補充守備部隊，主戰部隊次之」，質疑賴清德說法「刻意誤導大眾」。
賴清德日前曾表示，戰爭時主力部隊是職業軍人，義務役軍人不會前往戰場，引起社會大眾熱議。馬文君說，但事實是，義務役也會加入主戰部隊，也要站上第一線。
馬文君說，今年3月6日，立法院第10屆第7會期外交及國防委員會第3次全體委員會議，國防部報告「義務役人力分發規劃」，就明文提及：「義務役男優先補充守備部隊，主戰部隊次之」，這些資訊都是白紙黑字，被記載於立法院公報。
馬文君質疑，賴副總統說義務役軍人不會上戰場，到底是刻意誤導大眾？還是身邊有人騙你？副總統雖是備位，也不能狀況，更何況要競選總統！連基礎事實都站不住腳，全民如何能採信賴的任何主張。
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