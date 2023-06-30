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觀察站／武器是雙面刃 殺敵也會傷己

聯合報／ 本報記者程嘉文
國防部昨天公布採購決標公告，台美完成簽署採購火山布雷系統，總金額45億4054萬元，已於本月21日起生效，將在2029年年底前完成交運。圖／取自美國陸軍官網
國防部昨天公布採購決標公告，台美完成簽署採購火山布雷系統，總金額45億4054萬元，已於本月21日起生效，將在2029年年底前完成交運。圖／取自美國陸軍官網

國軍採購火山布雷系統，正反意見紛陳，在自由民主社會，其實再自然不過。值得憂慮的是，近年兩岸局勢緊張，軍事新聞動輒成為關注焦點，相關議題的討論品質，卻未隨關注度上升而成長，反而，在社群網路化時代，流於各唱各調，徒增社會矛盾與撕裂。

回歸兩岸軍力對比，面對近在咫尺又已成長為全球第二強權的中共，我方這一仗極其困難。儘管跨海登陸有先天難度，即使美國可能介入相助，但無人敢否認，我方即使贏得戰爭，也必是滿目瘡痍的慘勝。

這種局面下，往往形成兩種極端：一是認為不可能贏，所以根本無須抵抗，任何軍火裝備都是浪費。另一種極端，則是無限上綱「對抗中國」的神聖性。上述兩種立場，看似南轅北轍，其實殊途同歸：雙方都不願就事論事，都喜歡把問題兩極化、臉譜化，只篩選合於己意的例證，作出不容置疑的結論。

討論火山地雷車問題，應該的理路是：台灣是否要建置武力，阻止中共武力統一？如果失去海空優，要不要繼續打地面防禦戰？若兩者的答案為肯定，就必須承認，一定程度的平民傷損在所難免。從俄烏戰爭例子更可知道，任何有效阻敵殺敵的先進彈藥，在使用的過程中，都不免會對己方造成傷害，而且程度不低。

確實認知武器的雙面刃天性之後，才有助於認真思索，希望將戰爭進行到怎麼樣的程度；每一項裝備的必要性，也才會有答案。

俄烏戰爭 中共 社群 布雷系統 國軍

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