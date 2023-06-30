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立委籲拒敵於海上 研發萬象水雷

聯合報／ 記者林縉明程嘉文／台北報導
海軍擁有各式新舊水雷。圖／聯合報系資料照片
海軍擁有各式新舊水雷。圖／聯合報系資料照片

國防部向美方採購M136火山車載布雷系統，曾在社會引發不小爭議。民眾黨立委邱臣遠昨天表示，雖然陸軍曾公開說明，不會有變成地雷島的問題，但中共攻打台灣，就必須以艦隊跨越台灣海峽，因此發展「萬象水雷」作為替代方案也許更可行，呼籲國防部加速籌獲無人布雷艇及萬象水雷研發，達到拒敵軍於海上之目標。

邱臣遠說，雖然火山布雷系統是戰時進行的機動布雷，針對戰車而非人，但台灣是個人口密集小島，而火山布雷系統是屬於美蘇冷戰時代產物，屬於「非特定人員及載具」殺傷武器，是否符合我國防禦戰略需求的優先選擇還是要評估。

有軍事專家認為，就事論事而言，台海防衛若需進行到地面戰階段，對於建立區域拒止能力，地雷仍然有其價值；諸如「火山」這類機動系統，搭配定時失效的智慧型雷，在布放效率、避免殺傷方面，都優於國軍仍有大量庫存的傳統地雷。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲說，共軍引進兩棲突擊艦等新武器，入侵台灣可用的登陸場與空降場大增，嚴重擠壓國軍預警時間。

揭仲表示，如要在敵方可能發動入侵地點，緊急構成大範圍殺傷地帶，遲滯敵人行動，快速布雷系統的確是一時之選；即使我方考量火山系統研發時間較早，後勤維修與系統老舊等因素而不採購，國軍仍應提升戰時快速布放戰防雷的能量，以對抗中共的聯合登島作戰。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，地雷純粹是防禦性武器，台灣地狹人稠，很難預先設置永久性障礙設施；快速布雷系統不像傳統地雷須在戰前預先埋設，仍可發揮遲滯敵方攻勢效果。

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