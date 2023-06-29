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共軍在台周邊頻繁行動 我砸45.4億向美買火山布雷系統
國防部今天公布採購決標公告，台美完成簽署採購火山布雷系統，總金額45億4054萬元，已於本月21日起生效，將在2029年年底前完成交運。
美國國防部安全合作局去年12月28日宣布，軍售台灣總額約54.5億元的火山車載布雷系統案，已進入「知會國會」程序，包含火山布雷系統、M977A4重型卡車、M87A1反戰車地雷，以及M88、M89訓練用地雷等內容。不過，國防部今天公布採購決標公告，雖然僅公布採購陸上機動布雷系統，未公布細項，但根據公布的軍售案總總金額45億4054萬元，與美方先前公布的金額有落差，顯示採購項目及數量可能進行微調。
火山布雷系統分為空中與陸地投放兩種版本，陸軍司令部是以「九陣專案」為名，對美軍購14套車載型的「火山」陸上機動布雷系統。我採購的載具屬於M997A4重型運輸車，施放的地雷種類是M87A1戰防雷，一輛車每次可載運960枚地雷，40餘秒即可將所有地雷布設在125公尺X1150公尺的範圍內，具有機動性告、作戰速度快等性能。
面對中共在台灣周邊頻密的軍事行動，已對我形成嚴峻的軍事威脅，此次美方對台軍售案，具備高機動及快速布雷效能，可因應敵情威脅迅速反應，有助於提升國軍不對稱作戰能力。
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