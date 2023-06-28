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桃機首度軍演 7月預演、正式演練1+1連操兩天
桃園國際機場7月因應國軍漢光實兵反空機降操演，全月將有11天需實施空域管制，每次40分鐘，預演及正式演練將採「1加1」兩天制，26、27日正式操演，兩天分別實施不同科目操練。
民航局昨日發布的桃機因應操演周邊空域空域管制時間，包括7月12、19、26日上午9時30分至10時10分；13、20、27日上午10時5分至10時45分；4至6日、10、11日上午9時30分至10時10分。
據了解，軍方在桃機的操演採1+1兩天制，其中12、13日；19、20日為地空兵力整合的預演；26、27日則為正式全兵力操演日。
今天曝光的桃機事前評估顯示，軍方原每日操演演練的時段為兩小時，分成5時至7時和9時至11時。按今天空域管制時段内容，規模顯然縮小，但操演變成兩天，是否是因應每日操演時間縮短，而將原規劃科目拆開，不得而知。桃機曾評估，若影響時間長度在 20至60分鐘，航班將略為遞延至後續約1至2小時。
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