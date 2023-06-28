影／陸軍下周在加祿堂實彈射擊 演訓部隊在海灘陣地演練
為驗證部隊訓練成效，陸軍第四作戰區將在7月3日至5日分別在屏東滿州與加祿堂進行「天馬及神鷹操演」，其中「天馬操演」由陸軍步訓部反裝甲部隊進行拖式飛彈實彈射擊訓練，「神鷹操演」則由陸軍航特部派遣AH-64E等各型直升機射擊地獄火、刺針、響尾蛇等飛彈，特別的是今年的天馬操演首度選在西部加祿堂海灘進行，今天下午演訓部隊已經在海灘陣地進行演練與目標追瞄，射手透過光學瞄準具及線控導引，使飛彈精準擊中海面目標，操演當天海域也會進行管制禁止船隻進入。
據了解，天馬及神鷹操演均以「實戰化」訓練為目的，依作戰進程，透過想定誘導參演官兵執行。陸軍官兵參與「天馬操演」時，射手透過光學瞄準具及線控導引，使飛彈精準擊中海面標靶，「神鷹操演」則進行「空對空射擊」、「舟波射擊」及「海上狙擊」等課目。
過去陸軍的精準彈藥射擊演練都是選擇在東部地區進行操演，今年則是首度選擇屏東加祿堂海灘，就是希望能更接近實戰，實地演練敵艦來犯時運用機動飛彈車殲敵於海上，阻止敵方搶灘登陸。
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