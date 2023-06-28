影／陸軍下周在加祿堂實彈射擊 演訓部隊在海灘陣地演練

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
陸軍步訓部反裝甲部隊首度在屏東加祿堂海灘進行拖式飛彈實彈射擊，官兵已經在現場進行目標追瞄訓練。記者劉學聖／攝影
陸軍步訓部反裝甲部隊首度在屏東加祿堂海灘進行拖式飛彈實彈射擊，官兵已經在現場進行目標追瞄訓練。記者劉學聖／攝影

為驗證部隊訓練成效，陸軍第四作戰區將在7月3日至5日分別在屏東滿州與加祿堂進行「天馬及神鷹操演」，其中「天馬操演」由陸軍步訓部反裝甲部隊進行拖式飛彈實彈射擊訓練，「神鷹操演」則由陸軍航特部派遣AH-64E等各型直升機射擊地獄火、刺針、響尾蛇等飛彈，特別的是今年的天馬操演首度選在西部加祿堂海灘進行，今天下午演訓部隊已經在海灘陣地進行演練與目標追瞄，射手透過光學瞄準具及線控導引，使飛彈精準擊中海面目標，操演當天海域也會進行管制禁止船隻進入。

據了解，天馬及神鷹操演均以「實戰化」訓練為目的，依作戰進程，透過想定誘導參演官兵執行。陸軍官兵參與「天馬操演」時，射手透過光學瞄準具及線控導引，使飛彈精準擊中海面標靶，「神鷹操演」則進行「空對空射擊」、「舟波射擊」及「海上狙擊」等課目。

過去陸軍的精準彈藥射擊演練都是選擇在東部地區進行操演，今年則是首度選擇屏東加祿堂海灘，就是希望能更接近實戰，實地演練敵艦來犯時運用機動飛彈車殲敵於海上，阻止敵方搶灘登陸。

陸軍步訓部反裝甲部隊首度在屏東加祿堂海灘進行拖式飛彈實彈射擊，官兵已經在現場進行目標追瞄訓練。記者劉學聖／攝影
陸軍步訓部反裝甲部隊首度在屏東加祿堂海灘進行拖式飛彈實彈射擊，官兵已經在現場進行目標追瞄訓練。記者劉學聖／攝影
屏東加祿堂沙灘為敵軍可登陸的紅色沙灘。記者劉學聖／攝影
屏東加祿堂沙灘為敵軍可登陸的紅色沙灘。記者劉學聖／攝影

飛彈 陸軍

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