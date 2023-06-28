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陸軍將領異動 章元勳接任10軍團指揮官今布達
國軍將領有人事異動，陸軍副司令楊海明接任陸階副參謀總長，牽動一連串異動，陸軍參謀長章元勳中將接任10軍團指揮官，今天布達。
陸軍相關人事異動如下：陸軍10軍團指揮官李兆明中將調任總督察長，遺缺由陸軍參謀長章元勳中將調任；陸軍參謀長一職則由陸軍花東指揮官陳建義中將調任；花防部指揮官一職由陸軍8軍團副指揮官俞文鎮少將升任並佔中將缺。
此外，陸軍裝訓部指揮官楊建基接任8軍團副指揮官；陸軍訓練處長周成境接裝訓部指揮官，遺缺由333旅旅長林士偉接任；馮少毅接333旅旅長，賴政豐接花防部參謀長，林主典接東引指揮官；王俊欽接任58砲指揮官，周國健接金防部副指揮官，陸軍委員吳松齡接任陸軍專校校長。
憲兵指揮部也有一波一級單位人事調整案，憲兵參謀長于大任接任憲指部副指揮官遺缺由呂正芳上校接任並佔少將缺；202指揮部副指揮官由趙錦財上校接任、204指揮部副指揮官由尤惠閔上校接任、205指揮部指揮官由李正義上校接任；警衛大隊大隊長許協榮上校接任，202指揮部參謀主任由蘇志軒上校接任。相關人事7月1日生效。
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