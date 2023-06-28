陸軍將領異動 章元勳接任10軍團指揮官今布達

花蓮佳山基地在大山洞內，誕生緣由是因應中共襲台的可能戰術。號稱亞洲最大最貴，也有驚人預算維持100%的妥善率，佳山基地是如何運作？ 在這個神秘基地內，最寶貴的資產並非戰機飛行員，而是那些勞苦功高的地勤人員們。但隨著解放軍逐漸發展出海上鉗形攻勢，佳山基地的優勢與必要性會不會受到影響？

2023-06-28 14:06