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桃機首度反空機降操演 民航局今發布飛航通告

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園機場將迎來史上首次軍演，須暫時關閉跑道。圖／桃園國際機場提供
桃園機場將迎來史上首次軍演，須暫時關閉跑道。圖／桃園國際機場提供

國軍首度在桃園國際機場實施漢光演習反空機降演練，將於7月12日、19日預演，26日正式操演，民航局今因應漢光演習發布20幾個飛航通告，其中也涵蓋首度實施反空機降演練的桃機。桃園機場公司證實已收到通知，並表示，目前正在統計該時段航次量，後續也會配合調度，將影響降到最低。

交通部長王國材今受訪指出，桃園機場是重要基礎設施，國防部7月26日漢光演習有較大演練，有些飛行器會在桃機起降，1小時的演習期間會發布飛航通告，讓飛機不要在演習範圍內發生衝突，這部分民航局、桃機公司及國防部都有做充分溝通，包括北跑道封閉，改使用南跑道等。

據了解，國軍於桃機漢光演習實兵操演於7月12日、19日預演，26日正式操演。民航局今配合軍方發布飛航通告，桃機公司證實已收到通告，將陸續統計並調度受影響航班。

桃機公司表示，26日演習預計影響時段為上午9點至11點，航班起飛及降落架次數平均為65架。航空公司目前依據民航局飛航公告檢討航班規劃及調整作業，起降時間可能往前、往後或暫時取消，相關作業尚需作業時間，機場公司會與航空公司持續協調，相關訊息也將預先通知旅客，將影響程度降到最低。

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