桃機軍演影響航班 學者主張價值判斷凸顯成熟國家態度

國軍漢光39號演習實兵操演7月將首度在桃機進行反空機降演練，事前軍民反覆磋商。學者認為，桃機加入漢光演習與對一般航運影響，其中輕重緩急的價值判斷，正可凸顯民主國家的成熟態度。

為了漢光實兵要在繁忙的桃園國際機場舉行，軍方與航站兩度磋商，由於事涉經營與旅客權益、空域、航班管制，究竟應否全力配合軍方實施軍演，軍民各有主張，攻防過程不足為外人道。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，台灣民主化之後，對於軍隊的角色應該重新定位並尊重，例如在美國搭載客機，優先登機的不是頭等艙，各民航公司至今仍禮讓著軍服或持有軍人證件的軍人優先登機。這也說明民航的經濟活動對軍隊的敬重。

蘇紫雲表示，2018年萬安34號演習，空軍F-16戰機不幸於基隆撞山。監院調查結果顯示，是民航單位考量中國大陸民航機起降，要求軍機避讓導致飛官殉職並經監院糾正在案。準此亦可說明，國家任務排序的重要性，軍事演訓應享有法定優先地位。如同警車、消防、救護車輛享有優先路權一般。因此桃機加入漢光演習與對一般航運影響，輕重緩急的價值判斷，正可凸顯民主國家的成熟態度。