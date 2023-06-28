快訊

新聞自由金筆獎首次於台灣公布 2名遭監禁伊朗女記者獄中獲獎

民調30%門檻還沒到 侯敲定電視專訪拚曝光

65歲資深男星登山失聯5個月 「找到遺骸」證實已喪命

桃機軍演影響航班 學者主張價值判斷凸顯成熟國家態度

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
桃園國際機場。圖／本報資料照
桃園國際機場。圖／本報資料照

國軍漢光39號演習實兵操演7月將首度在桃機進行反空機降演練，事前軍民反覆磋商。學者認為，桃機加入漢光演習與對一般航運影響，其中輕重緩急的價值判斷，正可凸顯民主國家的成熟態度。

為了漢光實兵要在繁忙的桃園國際機場舉行，軍方與航站兩度磋商，由於事涉經營與旅客權益、空域、航班管制，究竟應否全力配合軍方實施軍演，軍民各有主張，攻防過程不足為外人道。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，台灣民主化之後，對於軍隊的角色應該重新定位並尊重，例如在美國搭載客機，優先登機的不是頭等艙，各民航公司至今仍禮讓著軍服或持有軍人證件的軍人優先登機。這也說明民航的經濟活動對軍隊的敬重。

蘇紫雲表示，2018年萬安34號演習，空軍F-16戰機不幸於基隆撞山。監院調查結果顯示，是民航單位考量中國大陸民航機起降，要求軍機避讓導致飛官殉職並經監院糾正在案。準此亦可說明，國家任務排序的重要性，軍事演訓應享有法定優先地位。如同警車、消防、救護車輛享有優先路權一般。因此桃機加入漢光演習與對一般航運影響，輕重緩急的價值判斷，正可凸顯民主國家的成熟態度。

漢光演習 桃機 軍人

延伸閱讀

獨／桃機反空機降操演 原案曝光至少五天需管制空域

7月26日桃機首次漢光演習軍演 王國材：影響旅客2小時

獨／桃機史上首度軍演 預演與正式操演三時間點曝光

台美蒙特瑞會談7月華府舉行 聚焦軍購、台海安全

相關新聞

國軍防彈衣採購爆弊 大陸貨充台製品估廠商不法獲利6700萬

國防部軍備局205廠招標防彈衣「纖維疊層不織布」、「抗彈纖維布（抗彈板）」等案，得標的高雄市攻衛防禦公司卻涉嫌違規從大陸...

獨／桃機反空機降操演 原案曝光至少五天需管制空域

國軍漢光39號演習實兵操演為7月首度在桃機實施反空機降軍演，軍方與民航單位歷經多次協調，才將操演縮短至預演加正式僅三天、...

7月26日桃機首次漢光演習軍演 王國材：影響旅客2小時

國軍7月26日將首度在桃園國際機場實施漢光演習反空機降演練，軍方昨通知航空站與各航空公司。交通部長王國材今視察TPASS...

桃機軍演影響航班 學者主張價值判斷凸顯成熟國家態度

國軍漢光39號演習實兵操演7月將首度在桃機進行反空機降演練，事前軍民反覆磋商。學者認為，桃機加入漢光演習與對一般航運影響...

鷹式防空飛彈服役53年 明台南舉行除役儀式

空軍鷹式防空飛彈在台服役52年，去年起陸續除役，空軍司令部6月29日舉行除役儀式，表彰鷹式飛彈系統與過去操作官兵捍衛台海...

【專家之眼】中菲應啟動解決拖離坐灘仁愛礁軍艦之磋商

近來，中共與菲律賓為1999年「被技術性故障」擱淺在南海南沙群島仁愛礁上，且坐灘長達24年之久的二戰坦克登陸艦「馬德雷山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦