獨／桃機反空機降操演 原案曝光至少五天需管制空域

國軍漢光39號演習實兵操演為7月首度在桃機實施反空機降軍演，軍方與民航單位歷經多次協調，才將操演縮短至預演加正式僅三天、每天1小時的規模。但「原案」現在曝光，根據桃機內部評估，軍方原擬自7月4日起就開始針對操演航機的起降空域進行試航，全月直至27日陸續都有操演，其中至少有5天因應軍方試航試降或熟悉空域，須實施跑道起降間隔調整，影響航站運作甚鉅。

經桃機與軍方兩度協調會，操演將於7月12日、19日預演，26日正式操演，時間都是上午9時至10時。預演、操演期間，機場南北跑道將封閉，周邊空域也將發布國際飛航通報進行管制，管制空域時間為1小時，通報預定今日發出，確切時間以通報為準。

但根據協商之初的原案，軍方原擬於7月4日-6日、10-11日清晨5時-7時，7月12日、13日、19日、20日9時-11時，實施起降航線練習，經評估鄰近空域就會受到影響，其中有4天必須進行間隔航班的起降調整；此外，7月4日-31日、23-26日機場航站運作都會受到影響，7月26日9時至11時全兵力預演，27日同一時段正式預演，起降航線鄰近空域都會受到影響。

航站分析指出，軍方所需每日操演演練的時段，5時至7時2小時，合計到場的民航機會有30至35架次；離場則有15至20架次；9時至11時，到場的民航機則有20至25架次，離場則有45 至50架次。因此航站原主張，目前平均每2小時離到場民航機合計共90架次，若影響時段皆以雙跑道營運，若影響時間長度在20分鐘以內，航班遞延效應小；若影響時間長度在 20至60分鐘，則將略為遞延至後續約1至2小時。

由於屆時陸軍黑鷹直升機將在跑道上空或降落，航站律定，直升機飛越跑道上方後，由航務處實施聯合巡檢作業，確認跑道無影響飛航安全的FOD後，再開放使用。而按航站原規劃，軍方在7月4、5、6、10、11共計5天會使用跑道，機場因此提早每日5時恢復雙跑道起降。

軍方在桃機的操演範圍，除南北跑道封閉供直升機凌空或著陸外，北跑道東北角的包括維修廠棚都要淨空。