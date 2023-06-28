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7月26日桃機首次漢光演習軍演 王國材：影響旅客2小時

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，演習管制時間預計為7月26日早上9點到11點，各航班都還在調配中。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材表示，演習管制時間預計為7月26日早上9點到11點，各航班都還在調配中。記者周湘芸／攝影

國軍7月26日將首度在桃園國際機場實施漢光演習反空機降演練，軍方昨通知航空站與各航空公司。交通部長王國材今視察TPASS通勤月票受訪表示，演習影響時間預計為7月26日早上9點到11點，各航班都還在調配中，1小時的正式演習期間會發布飛航通告，封閉北跑道，改使用南跑道。

王國材指出，桃園機場是重要基礎設施，國防部7月26日漢光演習有較大演練，有些飛行器會在桃機起降，1小時的演習期間會發布飛航通告，讓飛機不要在演習範圍內發生衝突，這部分民航局、桃機公司及國防部都有做充分溝通，包括北跑道封閉，改使用南跑道等相關事宜都準備好。

王國材表示，這次漢光演習會有2次預演，桃機公司會配合國防部安排。另外暑假期間飛機較為繁忙，請旅客多包涵，正式演習預計影響時間為7月26日早上9點到11點，各航班都還在調配中，會在影響航班最小範圍下進行。

國軍於桃機漢光演習實兵操演於7月12日、19日預演，26日正式操演，時間都是上午9點至10時。預演、操演期間，機場南北跑道將封閉，周邊空域也將發布國際飛航通報進行管制。

漢光演習 桃園機場 桃機 國軍 王國材

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