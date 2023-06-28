幹部不察營區出現一氧化碳鋼瓶 國防部：持續檢討

寢室內身亡的憾事，營區内出現一氧化碳鋼瓶非制式裝備，幹部卻不察，國防部發言人孫立方昨日表示，國防部已要求陸軍就內部管理持續檢討，但基於偵查不公開，無法對案情細節進一步說明。

陸軍第10軍團所屬第5地區支援指揮部運輸群位在台中，日前肇發兩名士官身亡的憾事，其中一人留有遺書，自謂調職後覺得很累，且寢室出現疑用於自傷的一氧化碳鋼瓶，幹部全未掌握。

國防部昨日舉行例行記者會，孫立方表示，任何國軍同袍的傷損，對於國防部來說，都是一件非常痛心的事情。對於如何預防這些事情發生，也是國防部的責任以及一直努力的重點。

孫立方說，陸軍司令部已經對此意外事件做了初步說明，在事件發生後，也在第一時間編組專案小組，配合檢方深入調查。至於案件細節，檢方已經針對傷亡原因，初步判斷，做了概略說明，這部分因為進入偵查不公開，國防部不再進行詳細敘述。

有媒體質疑，為何營區內會出現不是制式裝備的一氧化碳瓦斯鋼瓶？管制安全的大門衛哨兵為何沒有發現？孫立方表示，由於這些涉及檢方深入調查的事項，一方面因為目前掌握訊息有限，另一方面也因為偵查不公開，不便進行詳細說明。

孫立方表示，相關情況涉及陸軍10軍團內部管理行政調查，國防部已經要求陸軍司令部的專案編組進行調查，陸軍專案編組將以非常認真與嚴肅的態度面對。

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