聽新聞
test
0:00 / 0:00

幹部不察營區出現一氧化碳鋼瓶 國防部：持續檢討

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發言人孫立方。圖／國防部
國防部發言人孫立方。圖／國防部

寢室內身亡的憾事，營區内出現一氧化碳鋼瓶非制式裝備，幹部卻不察，國防部發言人孫立方昨日表示，國防部已要求陸軍就內部管理持續檢討，但基於偵查不公開，無法對案情細節進一步說明。

陸軍第10軍團所屬第5地區支援指揮部運輸群位在台中，日前肇發兩名士官身亡的憾事，其中一人留有遺書，自謂調職後覺得很累，且寢室出現疑用於自傷的一氧化碳鋼瓶，幹部全未掌握。

國防部昨日舉行例行記者會，孫立方表示，任何國軍同袍的傷損，對於國防部來說，都是一件非常痛心的事情。對於如何預防這些事情發生，也是國防部的責任以及一直努力的重點。

孫立方說，陸軍司令部已經對此意外事件做了初步說明，在事件發生後，也在第一時間編組專案小組，配合檢方深入調查。至於案件細節，檢方已經針對傷亡原因，初步判斷，做了概略說明，這部分因為進入偵查不公開，國防部不再進行詳細敘述。

有媒體質疑，為何營區內會出現不是制式裝備的一氧化碳瓦斯鋼瓶？管制安全的大門衛哨兵為何沒有發現？孫立方表示，由於這些涉及檢方深入調查的事項，一方面因為目前掌握訊息有限，另一方面也因為偵查不公開，不便進行詳細說明。

孫立方表示，相關情況涉及陸軍10軍團內部管理行政調查，國防部已經要求陸軍司令部的專案編組進行調查，陸軍專案編組將以非常認真與嚴肅的態度面對。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

國防部 陸軍 孫立方

延伸閱讀

兩俄羅斯籍護衛艦今晚進入我東部應變區水域 國軍應變

台灣基進：國防部消極隱忍間諜氣球 配合中國認知操作

影／陸軍十軍團2士官營區內雙亡 今家屬招魂

役男大學新生適用「3+1」 竟2次會議教育部就主導拍板

相關新聞

桃機7月26日軍演管制1小時 12日、19日預演也禁航

國軍將在七月舉行漢光演習實兵操演，首度在桃園國際機場實施反空機降演練，軍方昨通知航空站與各航空公司，七月十二日、十九日預...

幹部不察營區出現一氧化碳鋼瓶 國防部：持續檢討

寢室內身亡的憾事，營區内出現一氧化碳鋼瓶非制式裝備，幹部卻不察，國防部發言人孫立方昨日表示，國防部已要求陸軍就內部管理持...

桃機軍演／操演有必要 專家：應要更早預告

國軍將在七月廿六日於桃園國際機場實施反空、機降操演，學者皆認為操演有其必要，而且要盡量將所有科目演練到位，但認為國防部應...

桃機軍演／兩次協調會 4小時演習變1小時

國軍七月將首度在桃園國際機場實施漢光實兵裡關鍵的反空機降操演，時值國人暑期出國旺季，經與航站與民航公司代表經兩次協調會折...

廣角鏡／不老軍魂 104歲踢正步

104歲人瑞雷永祥20歲時就被「抓兵」，經歷對日抗戰、國共內戰，30歲來台直到退伍，去年還確診新冠肺炎飽受病魔折磨。昨天...

兩俄羅斯籍護衛艦今晚進入我東部應變區水域 國軍應變

國防部今(27)日表示，國軍今日迄23時許，偵獲2艘俄羅斯籍護衛艦，由南向北航經我東部海域，並自蘇澳外海向東南方向脫離我...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦