桃機軍演／兩次協調會 4小時演習變1小時

國軍七月將首度在桃園國際機場實施漢光實兵裡關鍵的反空機降操演，時值國人暑期出國旺季，經與航站與民航公司代表經兩次協調會折衝，才將原本四小時的全程操演，縮短到一小時，軍方勉強接受。

此次漢光實兵重點仍然置於北部防禦攻防，模擬共軍在北部海岸多點、同時實施兩棲登陸，海軍陸戰隊「聯興操演」廿餘年後重返桃園，將在竹圍漁港沙灘實施兩棲登陸，相較過去聯興在登陸後士兵作勢在灘頭部署就結束，軍方被指導，既然攻擊軍在竹圍登陸搶灘得逞，勢必須進入內陸奪取最近的桃機，建立行政下卸基地，方才符合實況；而攻擊軍既有作為，防衛軍相應就必須奪回場，進行完整推演。

實際上軍方了解此舉實務上的困難度與複雜性，部隊要進入機場管制區造成部分區域停止運作不說，尤其涉封閉跑道、關閉空域，將影響多少航班？航站的入出國民眾在操演期間如何安置，涉及民間利益與國人觀感，不是軍方所能全權掌握。

外傳這項要求是美方來台協訓專家向國安會、國防部所建議，為官方所否認。據悉確定操演消息日前披露後，軍方與民航兩度進行協調會折衝，上周才議定將原來四小時的操演縮短到一小時內，軍方勉強接受。

桃機國門運作四十年，因為繁忙之故，從未有實施軍事防衛演習的機會。國軍漢光實兵七月將模擬攻擊軍同時在台北港、淡水河口與桃園竹圍實施兩棲登陸，除攻擊軍自陸路推進桃機、台北港外，都將同時以直升機協同部隊機降模擬進占兩地，國軍將可藉此首度檢驗桃機周邊截擊、反空機降防務，但此地並非獨立的單一操演，而是桃園到淡水河口一線海岸整體的防務驗證。