桃機軍演／操演有必要 專家：應要更早預告

國軍將在七月廿六日於桃園國際機場實施反空、機降操演，學者皆認為操演有其必要，而且要盡量將所有科目演練到位，但認為國防部應該更早宣布操演時程，才能讓入出國的民眾有所因應。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，操演有必要，因漢光演習為年度重大軍演，實兵演練皆在六、七月期間。在滿足國防前提下，跨部會協助有其意義，也屬部會的聯合作戰。他評估目前擇定操演的日期時段，應可對民眾的影響降至最低。

蘇紫雲表示，參酌國際經驗，如美國機場經常有「空中運輸管制」（ＡＴＣ），就是為了讓公務機、軍機先行；歐盟與北約也將軍機視為航空業夥伴，因為確保空中安全才有民航安全、才有航空經濟，此皆為民主國家軍民航夥伴的案例。

蘇紫雲說，在戰術層面上，桃機北跑道三千六百六十公尺，南跑道三千八百公尺，不僅可起降大型運輸機，且跑道長度令敵方較難有效將跑道截斷，而由國際公開資料顯示，Ｆ-16戰機視不同發動機推力與酬載，一般只需約四百至五百公尺便可起飛，長跑道面對飛彈攻擊的存活力，可讓空軍作戰機隊具有更大的作戰韌性。桃機若遭敵軍奪取，自然需要奪回計劃演練。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲說，國軍漢光過去兩棲登陸與反空降是分開的兩個單一科目，防衛軍只需面對攻擊軍一種攻勢，此次攻擊軍登陸後隨即攻進桃機，兩個科目結合在一起，能讓模擬戰況更貼近真實，磨練防衛軍多面向的阻攻部署能力。

不過揭仲也說，在共軍演習當前講究真實、沒有劇本的要求下，國軍在桃機的演練仍需要兩次預演，顯見仍然完全按照「劇本」演，恐缺乏實戰考驗性質。而國軍既然政策決定要在當地演習，應早於三月或四月就預先公布時程，才能讓民眾有所因應。