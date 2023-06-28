桃機7月26日軍演管制1小時 12日、19日預演也禁航

桃機首次軍演 製表／周彥妤、洪哲政 國軍將在七月舉行漢光演習實兵操演，首度在桃園國際機場實施反空機降演練，軍方昨通知航空站與各航空公司，七月十二日、十九日預演，廿六日正式操演，時間都是上午九時至十時。預演、操演期間，機場南北跑道將封閉，周邊空域也將發布國際飛航通報進行管制。時值暑假出國旅遊旺季，但軍方認為，一小時的管制，對出入國旅客應不會有太大影響。

國軍漢光今年將首度驗證桃園機場反空機降攻防科目，海軍一五一艦隊結合陸戰隊AAV7兩棲突擊車，月前已完成周邊桃園竹圍漁港沙灘兩棲登陸試登，部隊屆時結合特戰部隊擔任攻擊軍，就近演練奪取位在登陸點僅十分鐘車程的桃園國際機場，第三作戰區部隊擔任的防衛軍將沿途實施截擊、反擊，並奪回機場。

交通部民航局長林國顯表示，演習是國家任務，軍方已宣布演練時間，民航局全力配合國軍演習，做好發布飛航公告及引導航班工作，並與桃園機場公司共同協助必要引導措施，讓演習順利推動。

桃園國際機場航空公司代表聯席會主席王國安說，目前已知正式演習日期在七月廿六日上午，演習時間將控制在四十至六十分鐘內，但演習前後還有準備、排除等作業時間，可預見受演習影響的時段為廿六日上午九時至十一時，航聯會將依照民航局公告的演習時段，協調各駐場航公司會員適度調整航班，讓影響降到最低。

桃機公司副總經理李俊德說，配合國軍演習，針對演習區域與時間，須以民航局發布飛航公告（NOTAM）為準，機場公司才能據此內容，精確掌握、統計影響航班班次數與時間。他說，尚待飛航公告於近日內發布後，就會協調航空公司等相關單位準備因應，降低旅客受影響程度。

根據桃園機場定期客貨機航班數統計，七月十二日、十九日與廿六日，在預演與演習期間，屆時每天可能受影響的航班約六十五架次。

長榮航空表示，將待民航局發布飛航公告後，配合調整航班時刻，降低對旅客的影響。華航、星宇航空則表示，將配合演習規畫。