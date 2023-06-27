兩俄羅斯籍護衛艦今晚進入我東部應變區水域 國軍應變
國防部今(27)日表示，國軍今日迄23時許，偵獲2艘俄羅斯籍護衛艦，由南向北航經我東部海域，並自蘇澳外海向東南方向脫離我應變區。
國防部過去罕見發布俄籍軍艦訊息，並不尋常。
國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握俄艦動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。
【中央社台北27日電】
國防部今晚表示，截至晚上11時許，偵獲2艘俄羅斯籍護衛艦，由南向北航經台灣東部海域，並自蘇澳外海向東南方向脫離台灣應變區，國軍全程掌握並嚴密監控應處。
國防部晚間發布新聞稿強調，國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握俄艦動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。
此外，近期共軍也頻以機艦侵擾台灣周遭海空域，24日上午則有8架次共機逾越台海中線，並抵近24浬線。
國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰計畫處長林文皇少將今天則指出，共軍任何飛、海航實體，如經告警無效、強行進入台灣領空、領海，國軍將依令行使自衛反擊，堅定捍衛台海領空領海安全。
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