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台灣基進：國防部消極隱忍間諜氣球 配合中國認知操作

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
英國BBC節目揭露中國間諜氣球計畫在亞洲活動的新證據，包括氣球飛過日本及台灣上空。圖／擷自BBC News YouTube影片
英國BBC節目揭露中國間諜氣球計畫在亞洲活動的新證據，包括氣球飛過日本及台灣上空。圖／擷自BBC News YouTube影片

英國廣播公司（BBC）昨天揭露中國間諜氣球計畫在亞洲活動的新證據，包括氣球飛過日本及台灣上空，台灣基進黨主席王興煥今天批評，國防部的消極隱忍不作為，就是在配合中國的認知操作，國防部應該予以擊落。

王興煥今天透過新聞稿指出，中國間諜氣球時常入侵各國，美國已經擊落3個入侵領空的中國氣球，日本也表示未來會將它們擊落，而台灣國防部在2月對於中國空飄氣球卻回應「作法不便對外公布」，顯得官僚制式。

王興煥擔憂，如今間諜氣球已經飛到自家上空，台灣卻還在慢半拍，國防部抱持鴕鳥心態，被國外媒體揭露後才草草回應，這種消極隱忍不作為，就是在配合中國的認知操作。

王興煥說明，根據BBC的分析，基於氣球直徑，高度判斷飛越台灣的氣球，極有可能是軍事間諜氣球，如果經過加以改造，亦有可能成為武器，絕非國防部所推拖的「氣象探測用」。

王興煥指控，中國的這些軍事氣球，極有可能已經構成入侵領空，這是直接入侵台灣，可以說是比共機繞台還危險，國防部應該在不違反保密的前提下，向全體國人報告相關訊息，以提高敵我意識。

王興煥呼籲，國防部必須認清，當前的敵人就是中國，捨棄大中華與黃埔執念，如果遇見這類侵入領空的事件，應該予以擊落，自我保護，如此才能讓台灣人民相信，國防部能夠保衛台灣。

國防部 間諜氣球 日本

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