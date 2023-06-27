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國防部喊造第三輛輪型戰車原型車 陸軍暫無支持計劃

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍備局獲得管理處處長游玉堂少將。圖/國防部
國防部軍備局獲得管理處處長游玉堂少將。圖/國防部

國防部軍備局獲得管理處處長游玉堂今天表示，105公厘輪型戰車案將啟動第3輛原型車研製。

據了解，完成「縮裝」設計的輪型戰車第3輛原型車（D3)仍是圖紙設計階段，若要投入，需陸軍重新實施作需後，再建案給付預算，但目前陸軍没有相關計劃。

國防部軍備局以「獵豹專案」斥資7億元打造2輛105公釐輪型戰車，計畫今年底結案，但因原型車的車身過高、過大，陸軍裝訓部不願下達投產決心。

國防部上午舉行記者會，游玉堂表示，原型車研製過程出現與軍種作戰需求落差屬正常現象，7月展開作戰測評，將於10月完成報告確認構型後，啟動第3輛原型車研製。

游玉堂表示，國軍的科研案均援引美國的研發過程，從規格需求、概念設計、初步設計、細部設計、模擬到研製原型車，都有一定程序，而輪型105公釐輪型戰車研製原型車過程中，都與國軍各單位均密切協調。

游玉堂稱，研製原型車過程中，出現與軍種的作戰需求落差屬正常現象，且必須要有取捨，例如若要降低車高，就必須取捨車輛俯角，因此2輛原型車完成電完成作戰測評後，盒進一步與軍種討論後將在10月完成報告，並確認構型後接續啟動第輛原型車研製，避免未來量產出現不符作戰需求的狀況，造成投資浪費。

輪型戰車 國防部

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