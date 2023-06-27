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共機抵近我24浬線 國防部：告警無效 國軍依令自衛反擊

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部表示，本月24日至25日6時為止，共軍有8架殲10戰機北中南分四波次逾越海峽中線。圖／國防部
國防部表示，本月24日至25日6時為止，共軍有8架殲10戰機北中南分四波次逾越海峽中線。圖／國防部

共軍8架殲10戰機24日逾越台海中線抵近我24浬鄰接區空域線。國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰計畫處長林文皇上午表示，共軍任何飛航、海航實體強行進入台灣領空、領海，如經告警無效，國軍會依令行使自衛反擊，堅定捍衛台海安全。

國防部日前表示，6月24日至25日6時為止，共軍有8架殲10戰機北中南分四波次逾越海峽中線。根據國防部昨天發布訊息，這8架次殲10戰機是逾越中線，抵近我24浬線鄰接區空域。

國防部上午舉行例行記者會，林文皇表示，國軍持續嚴密掌握台海動態，並且針對進入台灣應變區的共軍機艦，派遣海空兵力應對，並以陸基飛彈追蹤監控。

林文皇說，共軍任何飛、海航實體，如經告警無效、強行進入台灣領空、領海，國軍將依令行使自衛反擊，堅定捍衛台海領空領海安全。

國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰計畫處長林文皇。圖/國防部
國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰計畫處長林文皇。圖/國防部

共軍 國防部 台海

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