獨／桃機史上首度軍演 預演與正式操演三時間點曝光

俄烏去年2月開戰以來，烏克蘭空軍無論在規模和戰力上，均遭俄羅斯壓倒。俄烏戰場上少見空戰場景，烏軍幾乎只能以地制空，依賴地對空飛彈攔截。歐洲與北約國家將美製F-16戰鬥機援烏已成定局，硬體即將到位，合格飛行員及後勤等機工人員不足，凸顯正發動大反攻的烏方困境。 主管F-16機隊的挪威空軍司令福蘭德（Rolf Folland）表示，提供F-16不會是基輔贏得這場戰爭的靈丹妙藥或終南捷徑。

2023-06-27 07:30