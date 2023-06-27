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獨／桃機史上首度軍演 預演與正式操演三時間點曝光
國軍7月漢光演習實兵操演期間，將在桃園國際機場實施反空機降操演，國軍已通知航站，將於7月12日、19日實施預演，並在26日正式操演。操演詳細實施時間，預於今日通知各大航空公司，並將發布國際飛航通報。
此外，結合美軍觀摩團去年建議，國軍漢光實兵今年仍將實施台北港與淡水河口周邊保衛攻防科目，預劃於7月13、20日分別實施預校，27日正式操演，陸航與特戰部隊將擔任攻擊軍，與作戰區所指揮陸海空軍部隊實施模擬對抗。
國軍漢光演習今年將首度驗證桃園機場水空機降攻防科目，海軍151艦隊結合陸戰隊AAV7兩棲突擊車月前已完成周邊桃園竹圍漁港沙灘兩棲登陸試登，屆時結合特戰部隊擔任攻擊軍，就近奪取桃園機場，隨後由第三作戰區部隊擔任的防衛軍實施反擊，奪回機場。由於操演時將暫時關閉跑道，將影響航班起降，旅客須注意操演時間。
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