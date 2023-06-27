炎暑恐熱傷害 國防部：演習增加預防能力

炎暑豔陽不斷，士兵恐不堪負荷！國防部軍醫局衛勤保健處處長施宇隆27日於記者會表示，已舉辦講座宣導，強化對部隊對熱傷害的認識或預防，如只要中暑危險係數「室外溫度＋相對溼度*0.1」超過40，營地就會立紅旗。會隨時注意官兵狀況，但沒有強制停止操課。

注意藥物是否止汗

國防部表示，近期因為全球暖化與熱島效應，夏季高溫天數不斷增加，熱傷害事故也更加頻繁，國防部正向各單位加強國軍預防熱傷害應處作為，強化國軍對熱傷害的辨識與預防能力。

國防部軍醫局衛勤保健處處長施宇隆表示，具體作為包括，辦理預防保健巡迴演講，分別於北、中、南、東衛生單位進行講習，並籲請各單位進行實作演習。他說，部隊訓練也會採用循序漸進的方式，逐步增加熱適應的能力，並隨時掌握身體不適的人員。

國防部數據顯示，110年共有6名官兵出現熱傷害事故，但111年則上升到9名。施宇隆表示，國防部會持續要求官兵落實熱傷害處置措施，包括風險管理、緊急醫療等措施。他也提醒民眾說，BMI過高、近期身體不適與服用抑制排汗藥物等民眾，都是熱傷害的高危險族群，應提高警覺。

會擊落間諜氣球

針對外媒報導，中國間諜氣球計畫在亞洲活動的新證據，包括氣球飛過日本及台灣上空，國防部回應表示，對台海動態有效掌握，並做出反應，會與友盟國家進行情資比對，確保整體的國防安全。

國防部也保證說，如果經過分析，認為間諜氣球對我國有威脅，就會進行擊落與摧毀的任務。

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