海軍陸戰實彈射擊演練 AAV7兩棲突擊車登場爆破除障

海軍陸戰隊日前執行作戰計畫演練實彈射擊任務，演練中，難得對外曝光的AAV7兩棲突擊車登場，突擊車上的官兵在過程中發射爆導索，破除灘岸上的阻絕設施及障礙物，以開闢部隊安全通道，演練畫面今在海軍臉書官網曝光，畫面震撼。

原本海軍151艦於6月19日上午在新北市林口寶斗厝海灘實施兩棲登陸時，AAV7兩棲突擊車準備發起登陸，但當天因海面湧浪過大，考量安全因素，操演取消。

海軍今在臉書官網發布訊息，貼出「陸戰隊作戰計畫演練實彈射擊，不畏艱辛，精實訓練，彈無虛發，爆破除障」的貼文，出現演練難得對外曝光的AAV7兩棲突擊車登場的畫面。