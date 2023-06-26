海軍陸戰實彈射擊演練 AAV7兩棲突擊車登場爆破除障
海軍陸戰隊日前執行作戰計畫演練實彈射擊任務，演練中，難得對外曝光的AAV7兩棲突擊車登場，突擊車上的官兵在過程中發射爆導索，破除灘岸上的阻絕設施及障礙物，以開闢部隊安全通道，演練畫面今在海軍臉書官網曝光，畫面震撼。
原本海軍151艦於6月19日上午在新北市林口寶斗厝海灘實施兩棲登陸時，AAV7兩棲突擊車準備發起登陸，但當天因海面湧浪過大，考量安全因素，操演取消。
海軍今在臉書官網發布訊息，貼出「陸戰隊作戰計畫演練實彈射擊，不畏艱辛，精實訓練，彈無虛發，爆破除障」的貼文，出現演練難得對外曝光的AAV7兩棲突擊車登場的畫面。
兩棲爆導索射擊，透過爆導索破除灘岸上的阻絕設施及障礙物，開闢部隊安全通道，發揮戰力。展現陸戰隊「永遠忠誠」的態度及「不怕苦、不怕難、不怕死」的精神，齊心協力，全力以赴，共同完成任務。
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