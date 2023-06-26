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5支部運輸兵群兩士官不幸去世 部隊從事這些任務
陸軍10軍團第5支援指揮部運輸兵群兩名士官不幸雙亡，運輸兵群負責軍事裝備陸運、水路運輸與空運、空投業務，同時也負責軍團所轄部隊各式輪車駕駛訓練。
經台中市警局鑑識中心派員到場採證，現場疑有發現一封文書，由其中一名陳姓士官書寫，另一名死者未留下書信，是否與死因有關，由檢察官相驗後釐清。
軍團所屬地區支援指揮部負責部隊補給、保修、運輸、衞勤、彈藥業務，下轄運輸兵群負責裝備含車運鐵運在内的陸運、水路運輸，與空投業務，同時也需負責軍團所轄部隊各式輪車駕駛訓練。
2023年至4月，軍方發生3起官兵自戕案，陸軍兩件、空軍一件。若10軍團案現場留的文書情節屬實，是軍中今年第4起自戕事件。
國軍自傷案頻傳，民進黨立委湯蕙禎曾指出，國軍平均400多名官兵才配一名心輔人員，量能明顯不足，國防部自傷防治措施急需檢討。
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