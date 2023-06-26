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國防部指輪型戰車現非量產車型 有需求再開發量產車

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍備局研發兩輛105公厘輪型戰車原型車，陸軍認為車輛載台過高，車體、砲塔均過大，車底到砲欄高達180公分，無法改善，確定不投產。圖為示意圖。圖／國防部提供
國防部軍備局研發兩輛105公厘輪型戰車原型車，陸軍認為車輛載台過高，車體、砲塔均過大，車底到砲欄高達180公分，無法改善，確定不投產。圖為示意圖。圖／國防部提供

國防部表示，軍備局研發的105公厘戰車原型車，非量產車型，須依陸軍作戰需求，再進一步開發量產車型。

國防部耗資7億多元研製兩輛輪型戰車原型車，今年底結案，由於無法投產，被質疑浪費公帑。

國防部說，105公厘輪型戰車是依陸軍研發需求執行的科研案，計畫在民國108至112年，研發兩輛原型車，但非量產車型。全案目前已通過研發測評，車高符合科研案整體規畫書規範；另射擊精準度及穩定均高於功能、性能標準，正執行初期作戰測評，預定112年10月完成。

國防部表示，軍備局將依先進國家大型武器系統螺旋式發展程序，通過初期作戰測評後，再依陸軍作戰需求，進一步開發量產車型。

國防部指出，105公厘戰車為國內首次研發，結合兵監專業充分溝通，共同執行測評，以短短5年突破關鍵技術瓶頸完成開發，實為我國國防自主的重大成就，請國人鼓勵支持。

據了解，軍備局按陸軍對兩輛原型車的意見，完成D3小批量量產的原型車設計，但仍在圖紙階段，須待陸軍重新進行作戰需求研析，若有需要，再依規定建案。

國防部 陸軍 輪型戰車

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