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民進黨立委宣稱質量二字為大陸用語 軍方應該少用

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國防部在莒光日全軍都需要收看的「國防線上」節目，出現「持續提升訓練『質量』」的字句形容步槍射擊訓練的成效。圖／取自軍聞社YouTube影片
國防部在莒光日全軍都需要收看的「國防線上」節目，出現「持續提升訓練『質量』」的字句形容步槍射擊訓練的成效。圖／取自軍聞社YouTube影片

國防部莒光日「國防線上」節目出現大陸用語，民進黨立委王定宇今天表示，莒光日是為了培養國軍精神戰力，變化跟影響、滲透跟破壞，經常從不知不覺中的小事開始，國防部應該要避免這方面的疏忽與不經意。

國防部莒光日的國防線上節目，出現持續提升訓練質量的字句。形容步槍射擊訓練的成效，質量被宣稱是大陸用語。

王定宇說，國軍在莒光日的節目裡面，出現大陸字詞用語，有些人可能覺得沒有什麼，不用小題大做，但是莒光日的目的是培養國軍的精神戰力，變化跟影響、滲透跟破壞常常就在不知不覺中的小事開始。

王定宇表示，他會提醒相關單位要注意這件事情，相信國軍、國防部及政戰局都會加強處理，畢竟莒光日跟一般的電視節目不一樣，莒光日是給國軍看的節目，對於國軍的精神戰力有相當的影響，這方面的疏忽也好，這方面的不經意也好，應該都要避免。

國軍 國防部 王定宇 民進黨

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