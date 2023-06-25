共軍8架殲10 越台海中線抵近我鄰接區空域
國防部上午表示，6月24日至今晨6時為止，共軍有8架殲10戰機北中南分四波次逾越海峽中線。根據國防部昨天發布訊息，這8架次殲10戰機是逾越中線，抵近我24浬線鄰接區空域。
國防部昨天說，自6月24日8時許，國軍陸續偵獲中共殲10、殲16等各型機計19架次，8架次逾越中線，抵近24浬線；共艦5艘配合執行聯合戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握共軍動態，檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。
國防部今天指出，自6月24日6時至6月25日6時止，國軍偵獲共機21架次、共艦5艘次，持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線共機有8架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
根據國防部公布的中共解放軍進入台海周遭空域活動示意圖，24日共軍8架殲10戰機分4波次，在我西部當面北中南逾越台海中線。這是共軍罕見以同一機種多波次，在海峽中線對我空防施壓的案例。
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